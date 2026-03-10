特別デートの権利を手にしたさわ。気になっていた超モテ男子・はるとを指名し向かったのは、ドバイの砂漠。砂丘デートの中で、さわは砂に相合傘を描き「これがわたしの気持ちです」とストレートに想いを伝えるも、はるとからは予想外の本音が飛び出した。

【映像】私服もオシャレ！女子3人が恋に落ちた爆モテ男子

毎週月曜日よる9時から放送中のABEMA『今日、好きになりました。』(通称『今日好き』)。9日は卒業編2026第4話が放送。



『今日好き』とは、運命の恋を見つける、恋と青春の修学旅行をテーマとした恋愛番組。ルールは2泊3日の旅を繰り返し、最終日に告白。そこでカップルになったら終了、なれなかったら次の旅を続けるかどうか選べる、というもの。恋愛見届け人は井上裕介（NON STYLE）、中川大輔、かす、大友花恋。





◾️今回参加するのはこのメンバー！



・女子メンバー

【新規】

おとは（白石乙華、高2／東京都）

ゆあ（小林ゆあ、高2／神奈川県）

【継続】

さわ（紗和、高2／埼玉県、「ニュージーランド編」「チュンチョン編」からの継続）

あやな（葛西杏也菜、高3／東京都、「チュンチョン編」からの継続）

ねね（時田 音々、高2／千葉県、「マクタン編」「夏休み編2025」からの継続）

ひなの（瀬川陽菜乃、高3／長崎県、「プサン編」「ホアヒン編」「卒業編2025 inソウル」「夏休み編2025」からの継続）

りあ（米澤りあ、高3／長崎県、「ニャチャン編、ホアヒン編、夏休み編2024からの継続）

・男子メンバー

【新規】

けいすけ（中村圭佑、高2／長野県）

とき（中村駿希、高3／広島県）

【継続】

いおう（榎田一王、高3／宮崎県、「夏休み編2025」「チュンチョン編」からの継続）

りょうすけ（曽根凌輔、高3／神奈川県、「ハロン編」からの継続）

はる（谷本晴、高3／神奈川県、「チュンチョン編」からの継続）

はると（今井暖大、高2／東京都、「マクタン編」からの継続）

「めっちゃモテてない？」特別な砂漠デートで本音を聞き出すさわ

2日目の午後、女子メンバーによるサンダル飛ばし対決で勝利したさわは、特別デートの相手に、ずっと気になっていたはるとを指名した。2人が訪れたのは、ドバイの広大な砂漠。スリル満点な砂漠ドライブを終え、砂丘を登りながら2ショット場所を探すことに。

砂の斜面で滑って転びそうになるさわの手をはるとがとっさに掴み、はしゃぎながらたどり着いた砂丘の上で2ショットへ。

そこでさわが、はるとに「めっちゃモテてね？」「今話しとかないとどんどん誘われちゃうなと思って」と今回のデートに誘った理由を明かし、はるとは「嬉しいね、こんな貴重なデートを俺にやってくれるなんて」「最高だな」と嬉しそうな様子を見せる。はるとは、ねね、りあからもアプローチされているのだ。

その後、さわが砂丘の上で絵を描くことを提案し、2人は砂の上に互いのイニシャルを書くことに。砂の上に「S」と「H」の文字が並ぶと、さわは「ちょっと目瞑ってて。なんか付け足すわ」と言うとはるとに後ろを向かせ、さわの合図ではるとが振り返ると、そこにはイニシャルを囲むように相合傘のイラストが描かれていた。

さわが「はい！これがわたしの気持ちです」と想いを伝えると、はるとは「ありがとう」と受け取りながらも「俺あんまこれの意味わかってないんだけど」とピンと来ていない様子。さわが「1番上見ればわかるよ」と相合傘の頂点にあるハートマークをアピールすると、はるとはやっと「鈍感すぎたわ俺」と照れ笑いを浮かべた。

「さわと話してて1番楽しい。でも…」はるとの本音「ドキドキを感じられなかった」

猛アピールを見せるさわに、はるとも「いちばん楽しい。さわと話してて」と楽しい時間であることは認めつつも、言葉を選びながら「…楽しいんだけど、俺が求めてる彼女っていうのが、友達みたいな関係はいいんだけど、ドキドキしてたいなみたいな気持ちがあって」と素直な心境を口にする。続けて、はるとが実はドライブデートでもその感覚を確かめようとしていたことを明かし、「俺が求めてるドキドキが…あんま…」と口ごもると、さわが「なかったってこと？」と助け舟。はるとは「感じられなかったなっていう感じです」と正直に告げた。

突然の言葉だが、さわは笑顔を保ち、「ドキドキも大事だよね」とポツリ。さわが「でも可能性はある？」と尋ねるも、はるとは「もうそろそろ俺は固めていきたいなと思ってて、俺をずっと想ってくれてても期待に応えられないかもしれない」とさわへの可能性はないことを明言した。

はるととの特別デート後、さわは「結構キッパリ言われちゃって、ドキドキが難しいです」と落ち込んだ表情。それでも、今回の旅が3泊4日と少し長いことをポジティブに捉え直し、「第一印象に入れたけいすけくんとまだ2人で一言も喋れてないので…」「視野が広げられるいい機会になった」と前向きな姿勢をみせた。