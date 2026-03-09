＜卒園前の飲み会LINEにモヤッ＞幼児連れで居酒屋での夜飲みはアリ？断ったら空気読めない？
卒園を控える時期になると、「最後にみんなで」という名目の集まりが増えていくのではないでしょうか。気持ちはありがたい一方で、内容や雰囲気によっては戸惑いを覚えることもあるかもしれません。今回の投稿者さんも、幼稚園のグループLINEに届いた一通のメッセージに、違和感を抱いたひとりです。
『息子の幼稚園のクラスのグループLINEに、仕切り屋のママから、「卒園おめでとう会をしたいと思います！ 駅前あたりの飲み屋でやりたいと思うのですが、オススメはありますか？」と連絡がきました。文面から、なんとなく強制参加にも見えて……。仲良しメンバーならまだしも、みんなで！ というのが気乗りしないのですが、これを断ったら空気が読めない人かな？ 』
『「22時くらいまでなら、子どもを連れてきても大丈夫でしょう！」と言われて、正直引いてしまいました』
日程は未定とはいえ、今後どう対応すべきか悩む投稿者さんに、ママたちからコメントが寄せられました。
飲み屋に幼児は連れて行きたくない
お酒を飲むお店は、他のお客さんも酔っているのではないでしょうか。お酒の匂いが立ち込めていることが気になるママもいそうです。「そもそも飲み屋に幼児を連れて行きたくない」というママたちの率直な意見です。
『アルコールが出る場所に子どもを連れて行く発想が受け入れられない』
『楽しむどころか気疲れするだけ』
『アルコールが提供される飲み屋に、子どもを連れて行くのは有り得ないです。みんな小さな子がいるのに夜は出掛けられないよね』
キッズスペースがあっても、基本的に飲み屋さんはお酒を飲む大人の場所ではないでしょうか。騒いでしまう子どもを連れて行くと、酔っている他のお客さんに迷惑をかけてしまう可能性もあります。注意されてツライ思いをするのはママと子ども。「卒園したら縁は自然と薄くなるのだから、ムリして参加しなくていい」という意見も目立ちました。
みんな様子見しているだけかも
投稿者さんのグループLINEの反応を見て、行きたくない人のほうが多いと感じたママも少なくありません。
『誰かが最初に断るのを待っているだけ』
『たぶんみんな空気を読まない人の第一声を求めている。空気を読んで、空気読まない発言をどうぞ』
『「22時まで子連れOK」の後、無言が続くなら、みんな同じ気持ち』
投稿者さんも、仕切り役のママとその仲良しだけが盛り上がり、ほかの人は沈黙している状況だと明かしています。口が軽い人に相談するのも不安で、ますます身動きが取れなくなってしまったようです。
曖昧にして、静かに距離を取るという選択
角を立てずに断る方法についてのアドバイスも寄せられました。
『あまり早めに言わなくてもいいけれど、「夜は出られません」だけでいいのでは？』
『日程が決まったら「都合がつかないので欠席します」だけ返せばいい』
『変な理由を言うと、解決策を出されるから要注意』
『様子を見て誰かがムリって入れたら、自分もムリって入れたら？』
幼稚園では、下の子が赤ちゃんというママもいそうです。欠席するママもいるでしょう。LINEの他のママの断り文句に紛れて断るとのアイデアがありました。そのときにムリに説明せず、淡々と欠席を伝える。その距離感が、かえってトラブルを防ぐという考え方です。
空気は読まなくていい、という声も
一方で、「そもそも気にする必要はない」という意見も目立ちました。
『もう卒園するのに、そこまで気を遣う？』
『空気なんて読まなくていい』
『私は空気を読まない派だから一番に断るな。義実家と同居で「義家族が外出を許してくれないから」と言えたし』
『正直に「うちは不参加で！ 皆さんで楽しんでね」でいい』
『不参加でも誰も気にしないよ』
実際、「過去の飲み会で毎回欠席するママがいても、何とも思わなかった」という体験談もありました。参加しない人がいても特に気にならないものなのかもしれませんし、ムリしてまで参加してほしいと思っていない可能性もあります。示し合わせなくても、参加する・しないは自然と分かれていくのかもしれません。
心地よくすごすために
卒園前という節目の時期は、「最後だから」「付き合いだから」と、自分の気持ちを後回しにしてしまいがちです。しかし違和感を抱えたまま参加しても、けっして楽しい思い出にはならないのでしょう。
空気を読むことよりも、自分と家族がムリをしない選択をすることが大切なのではないでしょうか。断ることは失礼なことではなく、健全な距離感の表れ。卒園とともに関係性も一区切りつくからこそ、自分の気持ちに正直でいてもいいのではないでしょうか。