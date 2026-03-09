「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」９日午後１時現在でソフトバンクグループ<9984.T>が「買い予想数上昇」４位となっている。



ソフトバンクＧは前週末の米ハイテク株安を嫌気して売りが噴出。全体相場が急落するなか、２２５先物に絡んだ裁定解消売りによる下げ圧力も働き、マドを開けての大幅安を余儀なくされている。信用買い残は直近で増勢にあったことから、これも株価急落に伴う追い証回避の売りを誘発しやすい状況。機関投資家、個人投資家ともに目先買いポジションを解消する動きにつながっている。ただ、時価３４００円台は昨年８月上旬以来の安値水準にあり、中長期スタンスに立って現物で買い向かう動きも観測されている。



出所：MINKABU PRESS