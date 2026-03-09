【最終日】Amazon 新生活セールでグレゴリーのバックパックが最大39%OFF
今年から規模を拡大して開催されるビッグセール「Amazon 新生活セール」が3月9日（月）まで開催されており、本日が最終日です。今回はセール対象商品の中からグレゴリーをご紹介。ビジネスシーンにも使えるスタイリッシュなアイテムが揃っています。

スーツにもフィットする、スリムでスタイリッシュなバックパック


GREGORY(グレゴリー)

[グレゴリー] リュック カバートミッションデイスリム [グレゴリー] リュック カバートミッションデイスリムV3

24,200円 → 16,940円（30%オフ）

ノートPCを収納できる内部スリーブ付き。定番のデイパック


GREGORY(グレゴリー)

[グレゴリー] バックパック リュック 公式 デイパック 現行モデル [グレゴリー] バックパック リュック 公式 デイパック 現行モデル ブラック

29,700円 → 18,216円（39%オフ）

カジュアルなデザインのビジネスリュック


GREGORY(グレゴリー)

[グレゴリー] ビジネスバック ビジネスリュック 公式 カバートソリッドデイ 現行モデル ブラック

27,500円 → 19,250円（30%オフ）

コンパクトなのに収納力抜群のバックパック


GREGORY(グレゴリー)

[グレゴリー] バックパック リュック 公式 コンパス30 現行モデル コンパス30

24,200円 → 18,150円（25%オフ）

ショルダーベルト付きの2WAYトートバッグ


GREGORY(グレゴリー)

[グレゴリー] ボートトートS 国内正規品 ボートトートS

9,900円 → 7,920円（20%オフ）

A4サイズも収納できる。ベーシックなトートバッグ


GREGORY(グレゴリー)

[グレゴリー] トートバッグ マイティートート V2 ブラック Free Size [GREGORY] トートバッグ マイティートート V2 ブラック Free Size

13,200円 → 10,244円（22%オフ）

旅行からアウトドアまで。ロングセラーのショルダーバッグ


GREGORY(グレゴリー)

[グレゴリー] ショルダーバッグ 公式 クラシック サッチェルM 軽量 [グレゴリー] ショルダーバッグ 公式 クラシック サッチェルM 軽量 ブラック

14,300円 → 11,440円（20%オフ）

見た目以上にたくさん入るウエストバッグ


GREGORY(グレゴリー)

[グレゴリー] ウエストバッグ [グレゴリー] メンズショルダーバッグ テールメイトS コーデュラバリスティック ブラック Free Size

12,100円 → 10,836円（10%オフ）

グレゴリーらしさが感じられるサコッシュ


GREGORY(グレゴリー)

[グレゴリー] ショルダーバッグ 公式 クラシックサコッシュM 現行モデル [グレゴリー] ショルダーバッグ 公式 クラシックサコッシュM 現行モデル ブラック

6,600円 → 5,278円（20%オフ）

普段使いにぴったり。ミニポケット付きのショルダーバッグ


GREGORY(グレゴリー)

[グレゴリー] ショルダーバッグ 公式 ポニーバッグ 現行モデル [グレゴリー] ショルダーバッグ 公式 ポニーバッグ 現行モデル ブラック

9,350円 → 7,488円（20%オフ）

レシートも収納できるポケット付きのコインワレット


GREGORY(グレゴリー)

GREGORY(グレゴリー) GREGORY 公式 コインワレット GM74880 Ultra Violet (ウルトラバイオレット) GREGORY(グレゴリー) GREGORY 公式 コインワレット GM74879 Black (ブラック)

3,850円 → 2,993円（22%オフ）

ショルダーバッグとしても使える。グレゴリーの巾着型バッグ


GREGORY(グレゴリー)

[グレゴリー] レディバード バッグ ショルダーバッグ 2ウエイバケット [グレゴリー] レディバード バッグ ショルダーバッグ 2ウエイバケット サンド

13,200円 → 10,560円（20%オフ）

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も


キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。

→キャンペーン詳細ページを見る


※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください
※タイムセールの詳細および表示価格についてはタイムセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります