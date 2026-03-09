【最終日】Amazon 新生活セールでグレゴリーのバックパックが最大39%OFF

今年から規模を拡大して開催されるビッグセール「Amazon 新生活セール」が3月9日（月）まで開催されており、本日が最終日です。今回はセール対象商品の中からグレゴリーをご紹介。ビジネスシーンにも使えるスタイリッシュなアイテムが揃っています。

スーツにもフィットする、スリムでスタイリッシュなバックパック

ノートPCを収納できる内部スリーブ付き。定番のデイパック

カジュアルなデザインのビジネスリュック

コンパクトなのに収納力抜群のバックパック

ショルダーベルト付きの2WAYトートバッグ

A4サイズも収納できる。ベーシックなトートバッグ

旅行からアウトドアまで。ロングセラーのショルダーバッグ

見た目以上にたくさん入るウエストバッグ

グレゴリーらしさが感じられるサコッシュ

普段使いにぴったり。ミニポケット付きのショルダーバッグ

レシートも収納できるポケット付きのコインワレット

ショルダーバッグとしても使える。グレゴリーの巾着型バッグ

その他のおすすめ商品

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も



キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。