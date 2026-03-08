アラサーが帰る家のないイケメンを一時保護!?　大学生弟のお願いが無茶すぎる件【サブスクイケメンの恋愛指導 同棲つきって聞いてません #3】

仕事はできるが、恋愛は全く上手くいかないアラサーOL・仲村 杏。

突然押しかけてきた弟のお願いは「イケメン同級生の一時保護」。

‟連れてきちゃった”って何!? と大焦りの杏ですが、弟は門限があるとさっさと帰ってしまいます。初対面のイケメンと二人、どうする……？

次回のお話もお楽しみに！

（漫画：『サブスクイケメンの恋愛指導 同棲つきって聞いてません』小森薫著（KADOKAWA）より一部抜粋／マイナビウーマン編集部）

『サブスクイケメンの恋愛指導 同棲つきって聞いてません』小森薫（KADOKAWA）

モテ年下イケメン×恋愛耐性ゼロOLの契約同棲ラブ！

仕事はできるが、恋愛は全く上手くいかないアラサーOL・仲村 杏。

「このまま死ぬまで一人だったらどうしよう」

自宅と職場の往復だけをする日々の中で、孤独感に襲われる杏のもとに、

ある日、弟の悠人がイケメンの友人・鈴音 色を連れてきた！

「帰る場所がない」という色を、一晩泊めてあげた杏だが、それ以来妙に懐かれてしまう。

さらには異性関係で悩んでいることを色に見抜かれ、「恋愛のサポートをする代わりに、家に住ませてほしい」という同棲契約を突きつけられてしまい――!?

一つ屋根の下で紡ぐラブストーリー、第1巻！