¡Ú£×£Â£Ã¡ÛÇòÇ®¤ÎÆü´ÚÂÇ·âÀï¤Ç»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿àÈô¤Ð¤Ê¤¤£Î£Ð£Âµåá¤È¤Îº¹¡¡¡Ö¤³¤Ã¤Á¤ÎÊý¤¬ÌÌÇò¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡¡£×£Â£Ã£±¼¡¥é¥¦¥ó¥ÉÆüËÜ¡½´Ú¹ñÀï¡Ê£·Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤ÏÎ¾·³¹ç·×£µ¥¢¡¼¥Á¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹ÁÔÀä¤ÊÍðÂÇÀï¤Î¤¹¤¨¡¢£¸¡½£¶¤È¤¤¤¦¥¹¥³¥¢¤ÇÆüËÜ¤¬¾¡Íø¡£´¶¾ð¤òÂç¤¤¯ÍÉ¤êÆ°¤«¤µ¤ì¤¿Ç®Àï¤ò´®Ç½¤·¤¿¥Í¥Ã¥È¾å¤ÎÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡ØÈô¤Ð¤Ê¤¤£Î£Ð£Âµå¡Ù¤ÏÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬Ê®½Ð¤·¤¿¡£
¡¡£Î£Ð£Â¤Ç¤ÏÇ¯¡¹Åê¹âÂÇÄã¤Î·¹¸þ¤¬¸²Ãø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ºòµ¨¡¢ÂÇÎ¨£³³ä°Ê¾å¤òµÏ¿¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¥»¡¦¥ÑÎ¾¥ê¡¼¥°¹ç·×¤Ç¤â¡¢¾®±à¡Ê¹Åç¡Ë¡¢Àô¸ý¡Êµð¿Í¡ËËÒ¸¶¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤é¤ï¤º¤«£³Áª¼ê¤Î¤ß¡££³£°ËÜÎÝÂÇ°Ê¾å¤ò¥Þ¡¼¥¯¤Ç¤¤¿¤Î¤Ïº´Æ£µ±¡Êºå¿À¡Ë¡¢¥ì¥¤¥¨¥¹¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¤Î£²Áª¼ê¤Î¤ß¤È¡¢Åê¼êÍ¥°Ì¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·×Â¬µ¡´ï¤äÆ°ºî²òÀÏ¤ÎÈ¯Ã£¤Ë¤è¤ëÅê¼ê¿Ø¤Î¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤âÂç¤¤ÊÍ×°ø¤Î°ì¤Ä¤À¤¬¡¢¡Ö£Î£Ð£Â¤Ç¸½ºß»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ü¡¼¥ë¼«ÂÎ¤¬¤½¤â¤½¤âÈô¤Ð¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¿·¾±´ÆÆÄ¤òÉ®Æ¬¤Ë¸½Ìò¥æ¥Ë¥Û¡¼¥àÁÈ¤«¤é¤âÅÙ¡¹½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É¤À¡£
¡¡£×£Â£ÃËÜÂç²ñ¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï£Í£Ì£Â¤Î¸ø¼°µå¡£ÇòÇ®¤ÎÆü´ÚÀï¤Ë¥¨¥¥µ¥¤¥È¤·¤¿ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤Ï¡ÖÂåÉ½Àï¤À¤±¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÊ¬¤«¤ë¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê£Î£Ð£Â¤è¤ê¥Ü¡¼¥ëÈô¤ó¤Ç¤ë¤è¤Í¡×¡¢¡Ö¿·µ¬¥Õ¥¡¥ó¤ò³«Âó¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤¦¤¤¤¦»î¹ç¤ÎÊý¤¬ÌÌÇò¤¤¡£º£¤Î£Î£Ð£Âµå¤Ï²¿¤È¤«¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡¢¡Ö¿ô²¯±ßÊ§¤Ã¤Æ¥Æ¥é¥¹ÀÊ¤Ä¤¯¤ë¤è¤ê¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Îµ¬³Ê¤òÊÑ¤¨¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤À¤í¡×¤Ê¤É¡¢¸½¾õ¤ÎàÈô¤Ð¤Ê¤¤£Î£Ð£Âµåá¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔËþ¤ÎÀ¼¤¬Ê®½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£