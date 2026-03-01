ブンデスリーガ 25/26の第25節 マインツとシュツットガルトの試合が、3月7日23:30にメ―ヴァ・アレーナにて行われた。

マインツは佐野 海舟（MF）、シェラルド・ベッカー（FW）、フィリップ・ティーツ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するシュツットガルトはエルメディン・デミロビッチ（FW）、クリス・ヒューリッヒ（MF）、デニス・ウンダブ（FW）らが先発に名を連ねた。なお、マインツに所属する川崎 颯太（MF）はベンチからのスタートとなった。

39分に試合が動く。マインツのダニー・ダコスタ（DF）のアシストから李 在成（MF）がヘディングシュートを決めてマインツが先制。

ここで前半が終了。1-0とマインツがリードしてハーフタイムを迎えた。

65分、シュツットガルトが選手交代を行う。ロレンツ・アシニョン（DF）からニコラス・ナーティ（MF）に交代した。

74分、マインツが選手交代を行う。シェラルド・ベッカー（FW）からサイラス・ワマンギツカ（FW）に交代した。

75分、シュツットガルトは同時に2人を交代。ルカ・ジャック（DF）、クリス・ヒューリッヒ（MF）に代わりフィン・イェルチュ（DF）、ティアゴ・トマス（FW）がピッチに入る。

76分シュツットガルトが同点に追いつく。デニス・ウンダブ（FW）のアシストからエルメディン・デミロビッチ（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

さらに77分シュツットガルトが逆転。ティアゴ・トマス（FW）のアシストからデニス・ウンダブ（FW）がゴールを決めて1-2と逆転する。

84分、シュツットガルトは同時に2人を交代。デニス・ウンダブ（FW）、マクシミリアン・ミッテルシュテット（DF）に代わりヘレミ・アレバロ（FW）、ラモン・ヘンドリックス（DF）がピッチに入る。

85分、マインツが選手交代を行う。シルバン・ビドマー（DF）からネルソン・バイパー（FW）に交代した。

後半終了間際の90+1分マインツのダニー・ダコスタ（DF）がヘディングシュートを決めて2-2に追いつく。

その後もマインツの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、2-2で引き分けという結果になった。

なお、マインツに所属する佐野 海舟（MF）はフル出場した。川崎 颯太（MF）は出場しなかった。

2026-03-08 01:30:24 更新