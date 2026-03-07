レブロン欠場のレイカーズがペイサーズに勝利…ドンチッチが44得点と爆発、八村塁は先発起用に応える活躍

3月7日（現地時間6日）、八村塁所属のロサンゼルス・レイカーズがホームのクリプトドットコム・アリーナでインディアナ・ペイサーズと対戦した。

レイカーズはディアンドレ・エイトン、レブロン・ジェームズ、マキシ・クリーバーが欠場。八村、ジャクソン・ヘイズが先発に抜擢され、ルカ・ドンチッチ、オースティン・リーブス、マーカス・スマートとともに出場した。

第1クォーターは22得点と爆発したドンチッチに加え、八村もオフェンスをけん引。3ポイントシュートでチーム最初の得点を挙げると、残り4分29秒にはファウルを受けながらダンクを叩き込んだ。ベンチから登場したルーク・ケナードも加勢。35－27と8点のリードを奪った。

第2クォーターは2点ビハインドで迎えた残り3分39秒からケナード、ヘイズ、スマートが連続得点。同2分24秒を最後に得点を与えず、64－51とリードを13点に拡大した。

前半を終え、ドンチッチが6本の3ポイントを含む29得点に6リバウンド3アシスト1ブロック2スティール。八村とケナードがともに8得点、ヘイズが7得点で続いた。

第3クォーターは開始3分29秒に7点差まで詰め寄られたものの、八村の3ポイントですぐさま2ケタリードを奪取。ドンチッチを中心に試合を優位に進め、99－80と19点差をつけた。

リーブスが得点を伸ばした第4クォーターは、18点差で迎えた残り3分42秒に主軸を下げ、ダルトン・コネクトやコービー・バフキンなどベンチメンバーを起用。最終スコア128－117で勝利を収め、2試合ぶりの白星を挙げた。

レイカーズはドンチッチが31分41秒のプレータイムで44得点9リバウンド5アシスト2ブロック3スティールの大活躍。リーブスが19得点5リバウンド、ケナードが15得点7リバウンド、スマートが11得点を挙げ、八村は23分11秒の出場で2本の3ポイントを含む13得点に3リバウンド1アシストを記録した。

なお、レイカーズは9日（同8日）にホームでニューヨーク・ニックスと対戦する。

■試合結果



ロサンゼルス・レイカーズ 128－117 インディアナ・ペイサーズ



LAL｜35｜29｜35｜29｜＝128



IND｜27｜24｜29｜37｜＝117