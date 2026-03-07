端正なビジュアルで審査員を圧倒した日曜劇場『御上先生』出演の俳優のAOIが、未経験とは思えない表現力でステージを支配した。

【映像】ウエストを大胆に披露したダンス（女優の時の写真も）

2026年3月3日、『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第2話が放送された。

ダンス未経験のAOI（大谷碧空）は、二次審査までの3週間、ダンススクールに通い詰め、猛特訓を重ねてきた。本番で見せた「JAZZ FUNK」のパフォーマンスでは、長い手脚を活かした動きに加え、音楽が始まった瞬間に表情を豹変させる集中力を発揮。ウエストラインを大胆に見せながらしなやかに踊る様子に、ヒコロヒーは「未経験でこれ！？」と絶句した。このダンスに視聴者からも「綺麗！」「スタイル良い」「可愛いな〜」などの声が上がっていた。

ソン・ソンドゥク氏は「すごい…不思議な魅力。とても絶妙な魅力があります」と拍手を送り、「今こうやって見ると幼さも残っている感じもするんですけど、音楽が始まった瞬間にパッと変わるんですね。音楽に入り込んで集中しているところが印象的でした」と評価した。AOIは「もっと努力できたんじゃないか」「多分今の時点だと私は落ちてるので、歌で巻き返すと言いますか…歌では頑張ります」とさらなる成長を誓った。

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、BTSをはじめとするグローバルアーティストを多数輩出してきたHYBEと、世界最大級の音楽企業であるユニバーサル ミュージック グループ傘下のGeffen Recordsが手を組み、グローバルマーケットに本格参入するHYBE × Geffen Recordsが手がける、スカウトプロジェクト。本プロジェクトでは、2026年のグローバルデビューを見据えHYBE × Geffen Recordsのトップスカウトチームが来日し、日本全国を対象にした大規模オーディションを実施。『The Debut: Dream Academy』の練習生として参加をしていたエミリー（EMILY）、レクシー（LEXIE）、サマラ（SAMARA）の3名と共に、HYBE × Geffen Recordsからデビューする新たな世界で活躍するガールグループの最終メンバーとなる"たった1人のアーティスト"を日本にて発掘する。スタジオキャストには、指原莉乃をはじめLE SSERAFIMのメンバーSAKURAとKAZUHA、ILLITのメンバーIROHAとMOKA、ヒコロヒーが出演、参加者たちの成長と決断の瞬間を見守る。