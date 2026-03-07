この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

圏央道“千葉県区間”がついに繋がる…2026年度開通で成田空港への「新たなルート」が誕生し首都圏の交通が変わる

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「アーバンリポート」が「【ついに開通】圏央道千葉県区間が全線開通へ！"大栄JCT～松尾横芝IC"の建設が最終局面へ！」と題した動画を公開した。首都圏中央連絡自動車道（圏央道）の未開通区間である千葉県内の大栄ジャンクション（JCT）から松尾横芝インターチェンジ（IC）までの建設状況を詳報し、2026年度の開通に向けた現地の様子と、開通がもたらす「新たなルートの形成」について解説している。



動画では、東関東自動車道と接続する大栄JCTから、松尾横芝ICまでの延長18.5kmにわたる区間を現地映像などを交えて紹介している。この区間には新たに「圏央成田IC」と「多古IC」が設置される予定だ。解説によると、区間の大半は盛土や切土による土工区間であり、橋梁やトンネルはわずかだという。映像では、すでに本線の盛土部分やランプの動線がはっきりと形成され、各ICで「料金所の工事も始まっている」様子が確認できる。また、多古IC周辺では交通量の増加を見越して、接続する県道の4車線化工事が進められている点にも触れている。既存の松尾横芝IC付近では、銚子連絡道路との接続や、本線が周辺より低い位置を通る切土区間の工事進捗が映し出された。



さらに動画は、道路建設と並行して進む成田空港の機能強化についても言及している。成田空港では新滑走路（C滑走路）の整備など規模拡大が進んでおり、これに合わせて千葉県などが圏央成田ICと多古ICの間に「成田空港周辺IC（仮称）」の設置を検討しているという。アーバンリポートは、この区間の開通により「東京と千葉・茨城を結ぶ新たなルート」が形成されると指摘。具体的には、アクアライン方面から成田空港へのアクセス向上や、災害時・渋滞時の代替ルートとしての活用、さらには物流の効率化など、多岐にわたる効果が期待されている。



2026年度の開通により、圏央道の千葉県区間はようやく全線開通を迎えることとなる。残る未開通区間は神奈川県内のみとなるが、千葉県区間の完成は、首都圏の広域的な幹線道路網における重要なピースが埋まることを意味しており、地域経済や交通流動に大きな変化をもたらすことになりそうだ。