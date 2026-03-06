「新基準原付」超入門 第4回 【クイズ】従来の50cc原付に乗り続けてもいいの?「新基準原付」に関する疑問をまとめて解決
「原動機付自転車」、略して「原付」と言えば誰でも知っている乗り物です。免許は16歳になれば筆記試験と実技講習だけで取得でき、自動車免許にも付帯されます。車両価格や燃費、税金などの維持費も安いため、趣味でバイクを楽しむ人以外にも通勤・通学や買い物の足として利用されてきました。
その原付はホンダ・ヤマハ・スズキの3メーカーから販売されていましたが、2025年10月末に生産を終了しています。新車は店頭の在庫だけで、そのほかは中古車しか選択肢がありません。それでは仕事や生活の足として原付を購入したいユーザーが困ってしまうため、2025年4月に追加されたのが「新基準原付」という新しい区分基準です。
新基準原付の理解度をチェック(PIXTA/画像はイメージです)
前回まで3回にわたり解説した「新基準原付」ですが、最終回はクイズ形式による「新基準原付の理解度チェック」です。（全12問）
問題1：「新基準原付」は原付免許や普通自動車免許で運転することができる
○答え
〇
従来50ccの「原付一種」に新たに追加された区分なので、原付免許や普通自動車免許で運転することができます。
問題2：「新基準原付」が登場したが、従来の50cc原付に乗り続けられる?
A.届け出をすれば乗り続けてもよい
B.そのまま乗れる
C.廃車にしなければならない
○答え
B
今までの50ccにはそのまま乗り続けることができます。
悪徳業者にダマされないように!
問題3：50cc原付の生産が終了した理由は?
A.原付免許制度が撤廃されたため
B.新しい排気ガス規制に対応できなかったため
C.まだ新車で作っているのでいつでも買える
○答え
B
2025年11月1日施行の「第4次排出ガス規制」への対応が困難だったため、2025年10月31日をもって生産が終了しました。
問題4：「新基準原付」のエンジンの総排気量は?
A. 50cc超、125cc以下
B.110cc
C.125cc以下
○答え
A
50cc超、125cc以下です。
問題5：「新基準原付」の区分追加により、原付免許で125cc以下のバイクならすべて乗れるようになった
○答え
×
原付二種に区分されている125ccクラスのバイクは普通自動二輪小型限定以上の免許が必要です。
問題6：「新基準原付」は原付一種でも125ccなので税金や保険料が高い
○答え
×
軽自動車税や保険料は従来の50ccと同じです。
問題7：「新基準原付」の最高出力は?
A. 5馬力以下
B.出力の規制はない
C.4.0kW以下
○答え
C
最高出力は4.0kW以下です。
問題8：「新基準原付」で最高出力が4.0kW(約5.4馬力)になったので、それ以上の馬力がある50ccのバイクは原付免許で乗れなくなった
○答え
×
従来の50ccモデルは今まで通り原付免許で乗ることができます。
問題9：「新基準原付」に乗って遅いと思ったらパワーアップさせてもよい
A. 届け出をすれば可能
B.地域によって対応が異なる
C.出力を上げることはできない
○答え
C
法律で4.0kW以下と決められているため、出力アップは違法改造になります。
問題10：「新基準原付」は125ccのエンジンなので、運転者が普通自動二輪小型限定以上の免許を持っていれば原付ルールを守らなくてもよい
○答え
×
従来の50cc原付同様、普通自動二輪小型以上の免許を持っていても原付ルールを守らなければなりません。
「新基準原付」も交通ルールは50cc原付と同じです
問題11：「新基準原付」は原付ルールを守らなければならないが、シートは大きいので二人乗りはしてもよい?
A.ステップなどの乗車装置が必要
B.普通自動二輪小型限定以上の免許所持者なら可能
C.二人乗りはできない
○答え
C
一種の原付ルールがすべて適用されるので二人乗りも禁止です。
問題12：出力が4.0kW以下の古い125ccバイクは「新基準原付」になるので、原付免許でも乗ることができるようになった
○答え
×
原付二種として形式認定・登録されていたバイクは、出力に関係なく原付二種のままです。
いかがでしたか?数年前に『原付が絶滅する』という噂が出始めた頃から、『原付免許で125ccも乗れるようになる』、『原付ルールがなくなる』など、さまざまな噂が飛び交ったせいか、勘違いされている方もいるようです。しっかり覚えておきましょう!
津原リョウ 二輪・四輪、IT、家電などの商品企画や広告・デザイン全般に従事するクリエイター。エンジンOHからON/OFFサーキット走行、長距離キャンプツーリングまでバイク遊びは一通り経験し、1950年代のBMWから最新スポーツまで数多く試乗。印象的だったバイクは「MVアグスタ F4」と「Kawasaki KX500」。
