¾Ð·â¤Î·ëËö¡ª¤¹¤¤ÞÉ÷¤ÎÈ¯¿®¸»¤Ï¡©²È¤Î¤¹¤¤Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡È¼«Ê¬¤Î¤¹¤¤Þ¡É¤«¤é¡Ö¥Ô¥£¡Á¡×!?¡Ö¤³¤ì¤ä¤Ð¡ª¥Ó¡¼¥ë¿á¤½Ð¤¹¡×¤ÎÀ¼¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
¤ª¼ò¤¬Âç¹¥¤¤Ê¡¢¼«¾Î¡È¥Ý¥ó¥³¥Ä¥¢¥é¥µ¡¼ÆÈ¿ÈOL¡É¤Î¥Ý¥³¥ß(@k_pokomi)¤µ¤ó¡£¥Ý¥³¥ß¤µ¤ó¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¼«Âð¤Ç²á¤´¤¹»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òµ¡¤Ë¡¢¤ª¼ò¹¥¤¤Ê¼«¿È¤Î¥Ý¥ó¥³¥Ä¤ÊÆü¾ï¤òÉÁ¤¤¤¿¥Ö¥í¥°Ì¡²è¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥Ö¥í¥°¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ëÌ¡²è¤Ï¤É¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤È¤Ã¤Æ¤â¡ÈÁ´¼ò¹¥¤¡É¤Ë»É¤µ¤ê¤Þ¤¯¤ëÄË²÷¤ÊÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï¡Ø¤¹¤¤ÞÉ÷¡Ù¤ÈÂê¤·¤¿Çú¾Ð¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÆÉ¤à
¤¢¤ëÌë¡¢½¢¿²»þ¤Ë¡Ö¥Ô¡Á¡×¡Ö¥Ô¥£¡Á¡×¡Ö¥Ô¥å¡Á¡×¤È¤¤¤¦¡È¤¹¤¤ÞÉ÷¡É¤Î²»¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿²ÉÕ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ý¥³¥ß¤µ¤ó¡£ÌÚÂ¤¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢É÷¤¬¶¯¤¤Æü¤Ï¤¹¤¤ÞÉ÷¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤·¤Ð¤·¤Ð¡£¤·¤«¤·¡¢Á´¤¯»ß¤àµ¤ÇÛ¤¬¤Ê¤¤¤½¤Î²»¤Ë¡Ö¥¯¥½¥Ã¡Ä‼µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÌ²¤ì¤ó¡Ä‼¡×¤È¡¢¤Ä¤¤¤ËÉÛÃÄ¤«¤é½Ð¤Æ¤¹¤¤ÞÉ÷¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤½¤¦¤Ê¾ì½ê¤òÉô²°ÃæÃµ¤·²ó¤ê»Ï¤á¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤É¤ì¤À¤±Ãµ¤·¤Æ¤â²»¤ÎÈ¯¿®¸»¤ÏÆÍ¤»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤â¤½¤Î¤Ï¤º¡ª¤½¤Î²»¤Îº¬¸»¤Ï²È¤Î¡È¤¹¤¤Þ¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î¡È¤¹¤¤Þ(!?)¡É¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤«¤é¡Ä⁉
Á´¤¯Í½ÁÛ¤À¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿µÞÅ¾Ä¾²¼¤Î¥ª¥Á¤Ë¡¢¡Ö¤³¤ì¤ä¤Ð¤Ã¡ª¥Ó¡¼¥ë¿á¤½Ð¤¹¤È¤³¤Ç¤·¤¿(¾Ð)¡×¡Ö¤¤¤ä¡¢¤ª¤â¤·¤í¤¹¤®¤Ç¤¹¡ª¥»¥ó¥¹¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡Á¡×¡Ö¾Ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¥ª¥Á¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤â½¨°ï¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÆÉ¼Ô¤«¤é¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¡£¡Ö»ä¤â¿¿ÌëÃæ¤Ë¥Ò¥å¥Ô¡Á²»¤¬¤·¤Æ¡¢¤â¤·¤ä¿´Îî⁉︎¡Ä¤Ã¤Æ¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶¦´¶¤ÎÀ¼¤Þ¤Ç´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
ËÜ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ý¥³¥ß¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
¡½¡½¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Î»þ´Ö¡¢¤¹¤¤ÞÉ÷¤Î²»¤È³ÊÆ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤±¤Ã¤³¤¦¤Ê»þ´Ö¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¾ì½ê¤Î¤¹¤¤ÞÉ÷ÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¦¤Á¤ÏÌÚÂ¤¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¹¤¤ÞÉ÷¤¬¸µ¡¹¥¹¥´¥¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¡£¤À¤±¤É¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¼«¿È¤Î¡È¤¹¤¤Þ¡É¤¬²»¸»¤À¤È¤Ï1¥ß¥ê¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤É¤ó¤Ê²»¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¡Ø¥Ô¥£¡Á¡Ä¥Ô¥Ô¡Ä¥Ô¥£¥¦¡Á¡Ä¥Ô¡¼‼︎(ÆÍÁ³¤Î¥Õ¥©¥ë¥Æ¥·¥â)¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤Î±éÁÕ¤Î¤è¤¦¤Ë¶¯¼å¤Ä¤±¤Æ¶Á¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÉ¡¤Å¤Þ¤ê¤Ã¤Æ²ÖÊ´¾É¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡©²ÖÊ´¾É¤À¤Ã¤¿¤é·ù¤À¤Ê¤¡¡Ä¡£
¡Ø¥Ý¥³¥ß¤Î¤Ý¤ó¤³¤ÄÆüµ¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¼ò°û¤ß¤Ë¤Ï¤ï¤«¤êÌ£¤¬¿¼¤¤¤¢¤ë¤¢¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬ËþºÜ¡ª¼ò°û¤ß¤À¤±¤ÉËèÆü¤ò°ìÀ¸·üÌ¿À¸¤¤Æ¤¤¤ëÆÈ¿È¥¢¥é¥µ¡¼OL¤Î¥Ý¥ó¥³¥Ä¤ÊÆü¾ï¤Ë¥×¥Ã¤È¿á¤½Ð¤·¤Æ¤³¤È¤â¡£ÅÅ¼Ö¤ä²ñ¼Ò¤Ê¤É¿Í¤¬¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ÇÆÉ¤à¤Î¤Ï´í¸±¤ÊÇú¾ÐºîÉÊ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤ÀÆÉ¤ó¤À¤³¤È¤¬¤Ê¤¤Êý¤Ï¡¢¡È¼þ°Ï¤ËÃ¯¤â¤¤¤Ê¤¤¡É¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ°ìµ¤ÆÉ¤ß¤·¤Æ¤ß¤Æ¡ª
¼èºà¶¨ÎÏ¡§¥Ý¥³¥ß(@k_pokomi)
