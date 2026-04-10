◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人３―２ヤクルト（１０日・東京ドーム）巨人は５番に入ったトレイ・キャベッジ外野手（２８）が１点リードの７回に貴重な追加点となる特大の右越えソロを放ち勝利に貢献した。スポーツ報知評論家の宮本和知氏は、試合前まで１１戦でわずか打点１と苦しんでいた「５番打者」にキャベッジを固定すべきだとした。＊＊＊＊＊＊＊＊当たりもそうだったけど、チームにとっても大きな一発だっ