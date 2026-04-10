「ファーム・西地区、広島０−１阪神」（１０日、マツダスタジアム）阪神が２連勝。二回に山田脩也内野手（２０）の１号ソロで奪った、虎の子の１点を守り切った。先発の西勇輝投手（３５）は６回３安打無失点の快投を見せた。試合後の平田勝男２軍監督（６６）の一問一答は以下の通り。◇◇−西勇が６回無失点の快投。「さすがやな。（捕手の）町田を勉強させてくれてる、やっぱり構えがどうだとか、いろんなこと