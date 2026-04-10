別府競輪場のF2ミッドナイト「前検日コメならウィンチケット杯」が開幕した。ガールズの1Rは五味田奈穂（28＝千葉）が捲って快勝。人気に応えた。ただ、勝ち方については手放しで喜べない様子。「合宿の疲れがあったり、アップの感触が良くなかったりで突っ張れずに捲りに回ってしまった。それが悔しい」それでも、こう付け加えた。「ゴールまで踏み切れたし不安に思わなくていいくらい、脚の感じは良かった。2走目は気持