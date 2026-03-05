3月6日に公開されるビル・スカルスガルド主演映画『ザ・クロウ』の大ヒット祈願イベントが3月5日に新橋にある烏森神社にて開催され、M-1グランプリ2025王者のたくろう（赤木裕、きむらバンド）が参加した。

参考：『IT／イット』ビル・スカルスガルド＆アンディ・ムスキエティ監督が明かす、ペニーワイズの秘密

1994年公開の映画『クロウ／飛翔伝説』のリブート作となる本作は、恵まれない家庭環境に育った青年が更生施設で愛する女性に出会ったことから始まる復讐劇。『クロウ／飛翔伝説』のプロデューサーであるエドワード・R・プレスマンらにその才能を認められた『ゴースト・イン・ザ・シェル』のルパート・サンダースが監督を務めた。

主演を務めたのは、『IT／イット “それ”が見えたら、終わり。』のペニーワイズ役などで知られるスカルスガルド。ヒロイン役には、2025年のグラミー賞で『EUSEXUA』が最優秀エレクトロニック・ダンス・アルバム賞にノミネートされたシンガーソングライターでアーティストのFKAツイッグスが抜擢された。

恵まれない家庭環境に育ち、非行を繰り返す青年エリック（ビル・スカルスガルド）。彼は、更生施設で同じく暗い過去を持つ女性シェリー（FKAツイッグス）と出会う。瞬く間に燃えるような恋に落ちた彼らは脱走を成功させ、誰も知らない場所で2人だけの時間を過ごすうちに、お互いの中に生きる意味を見出して深く愛し合っていくのだった。しかし、謎の組織が隠れ家を襲撃し、2人は惨殺されてしまう。やがて命を落としたエリックの怨念に引き寄せられるように、彼の魂の下へ死の国の使者であるカラスが現れ、“復讐のための力を持って生き返る代わりに、目的を遂げた後は魂を永遠に捧げる”という取引を持ち掛ける。激しい憎悪に駆られたエリックはこれを承諾して蘇り、シェリーを凌辱した組織を滅ぼすことを強く誓って夜の闇へと飛び出していくのだった。

作品の重要かつ象徴的存在のカラスにゆかりの深い烏森神社。そして『ザ・クロウ』というタイトルの響きに似ているということで、赤城が主人公のエリックに、きむらがヒロインのシェリーに扮して応援隊長に就任。さらに烏森神社のマスコット・こい吉くんも駆け付けた。

名前の音繋がりの起用に赤木は「これからも“たくろう”繋がりの仕事は受けていきたい」と意気込み。たくろうが映画のPRイベントに参加するのは今回が初めてで、きむらは「テレビとかでも観たことがあるので、それに自分たちが起用されるのは本当に光栄。しかもこんなに縁のある場所で祈願できたので大ヒットするはず」と喜び、赤木も「こんなに化粧もさせていただき、初めての経験。この姿でトイレに行ったら参拝客の間に緊張が走った」と声を弾ませた。

2人は先んじて本作を鑑賞。きむらは「ダークなラブストーリーとアクションの二つが楽しめて見どころが多い」と絶賛し、赤木も「ダークだからこそ際立つ純愛が見どころ」と呼び掛けた。

M-1グランプリ2025優勝以降、多忙の日々を過ごしている2人。そんな中でのクロウ（苦労）話を聞かれたきむらは「家に帰る時間がなくてご飯も簡単なもので済ますけれど、レンジでチンするパスタ容器がどうやっても上手くいかない。それで麺を茹でると一本の大きな束ポニーテールが出来てしまい、食べるのに“クロウ”する。巻いて食べたい」と切実。花粉症という赤木は「目が痒いけれどメイクをしているので目をこすれない。それに“クロウ”している。メイクを落とすまで頑張ります！ エリック我慢！」と気合を入れていた。

コンビ初の映画PRイベントの手応えについて「120点！」と胸を張るたくろう。最後にきむらは「純愛とアクション、一つの作品で色々と楽しめる深い映画です。映画館で楽しんでもらえたら」とアピール。赤木も「純愛ストーリーで心に刺さるものもあって、美しい映像美を大きいスクリーンで感じて欲しい」と締めようとするも「是非とも映画館に足を運んでク、クロウ……ください」と上手くいかず「エリック、日本語ムズカシイ」と落ち込んで、きむらは「今日は75点！ 減点！ 今後の課題が見つかりました」と反省していた。（文＝リアルサウンド編集部）