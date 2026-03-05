彼女との等身大の日常を描く『ピカソの日記』をご紹介します。

彼女との等身大の日常を描く『ピカソの日記』

今週のピックアップ

『ピカソの日記。#44【アニメ】』

――まずは簡単に自己紹介をお願いします。

なしえさん：「どうも、絵心のない『なしえ』です。本日は貴重な機会をいただき誠にありがとうございます。まだまだ未熟者ですが、何卒よろしくお願いいたします」

おうのすけさん：「ちょっと待て、普段そんな感じじゃないでしょ、あなた（笑）」

なしえさん：「初インタビューやからな。ちゃんと白歴史にすんねん」

おうのすけさん：「黒歴史の逆？（笑）ってまぁ、はい、あの、おうのすけです」

なしえさん：「二人合わせてー」

おうのすけさん：「（同時に）ピカソの日記です」

なしえさん：「（同時に）The Diary of Picasso〜！」

おうのすけさん：「なんで英語で言うんだよ（笑）」

――YouTubeでのご活動をはじめたきっかけは何ですか？

おうのすけさん：「これは結構ハッキリと覚えていて、2021年の1月23日の夜中に」

なしえさん：「時間はハッキリとは覚えておりません」

おうのすけさん：「いいだろそこは（笑）。それで、夜中……多分2時とかだと思うんですけど、ふと思い立って、それも本当に深い理由とかはなく、思いつきで僕らの会話を録音して、なしえのイラストをつけて動画にして、その日の夕方に出したんです。そしたら、ありがたいことにその動画がTikTokで100万回も見ていただけて、じゃあ、2本目も作ろうか、とか言って翌日そのまま2本目を録って……という感じで今に至ります」

なしえさん：「つまり、成り行きです」

おうのすけさん：「成り行きだね（笑）。もっとかっこいい理由考えておけばよかった」

――おすすめの動画は何ですか？

おうのすけさん：「僕はこの『ピカソの日記。#44【アニメ】』ですかね。言ってみたら、本当にただ酔ってる人が歌ってるだけの動画ですが、なんかピカソの日記をすごく象徴してる気がしてます（笑）」

『ピカソの日記。#44【アニメ】』

https://youtu.be/GDrl4y2xKzw?si=H_mLy-JQhokMrvVB



――ガジェット通信読者へメッセージをお願いします。

なしえさん：「これからもゆるゆると動画を出していくと思うので、ゆるゆると観ていただけたら嬉しいですー！」

おうのすけさん：「はい、頑張らないでやっていくので、これからもよろしくお願いします。今回はありがとうございました！」

何気ない毎日を描くピカソの日記。なしえさん、おうのすけさんの今後の活動に注目です！

YouTubeチャンネル『ピカソの日記』

https://www.youtube.com/@picasodiary

編集：かとじゅん

取材：屋久谷・手島