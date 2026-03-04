2010年に名古屋で産声を上げ、いまや東京にもファンを持つ実力派ベーカリー『baguette rabbit(バゲットラビット)』。

「パン・オブ・ザ・イヤー2018」バゲット部門で金賞を受賞し、「食べログ パン EAST 百名店」にも複数年にわたって選出されてきた地元発の名店に、3月1日(日)～4月30日(木)の期間限定で新商品が登場します！

まずは知っておきたい、

バゲットラビットってどんなお店？

名古屋の社口本店とアスナル金山店、そして東京の自由が丘店の3店舗を展開するブーランジェリー。

看板商品の「バゲットラビット」や「ブール」をはじめ、素材と製パン技術にを追求した丁寧な商品作りが特徴です。

店内には自家製の石臼まで設置しており、三重県産のニシノカオリ原麦をその場で挽いて使用しているというこだわり。

普段使いの大人の女性から味に厳しいパンマニアまで幅広く愛されています。

春パン徹底解説

黒豆のほくほくと、

もちもち生地の奇跡の出合い

①黒豆ブール食パン

630円

今回の限定ラインナップの主役がこちら。

加水率90％以上という一般的なパン生地(65％前後)をはるかに上回る高加水生地で焼き上げた「ブール食パン」に、黒豆かのこを練りこんだ春限定フレーバーです。

「ブール食パン」は発売からわずか8ヶ月(2025年5月～2025年12月末)で1万個以上を販売したという実績を誇る大HIT商品。

その生地に、ほっくりとした食感の黒豆かのこを練りこんで焼き上げたのが、今回の「黒豆ブール食パン」です。

外は香ばしく、中はもっちりしっとり。どこを切っても黒豆が顔を出すので、食べるたびに黒豆のほくほくとした素朴な甘みが楽しめます。

まずはそのままで素材の味を確かめて、次にトーストすると小麦の香ばしさと黒豆の甘みがぐっと引き立ちます。

温かい緑茶やほうじ茶との相性も抜群。

和の要素を取り入れながらも、フランスパンの技術で仕上げた一品は、朝食にもおやつにも、そしてちょっとした手土産にもなりそうです。

お酒好きな大人の女性に刺さる一本

②ほうれん草とフライドオニオンのライ

480円

ワインや日本酒のお供にパンを合わせたい。そんな人にぜひ試してほしいのがこちらです。

ライ麦生地にほうれん草と燻製ベーコン、フライドオニオンを合わせて焼き上げた、まさに大人ためのライ麦パン」。

ひと口食べると、フライドオニオンの香ばしい香りと燻製ベーコンの旨みがじんわりと広がります。

薄くスライスして食べると、外はパリッと中はしっとりとした食感が楽しめるとのこと。

そのままでも美味しいですが、チーズやテリーヌなどを添えて、少し贅沢な夜のおつまみとして楽しんでみるのもお勧めです。

ちょこっと食べたいときのご褒美パン

③レーズンシュガーバター

280円

朝食にもおやつにもぴったりな小さめサイズのプチパンがこちら。

生地に自家製のラム酒漬けレーズンを練りこみ、はちみつバターとスライスアーモンドをトッピングして焼き上げています。

噛み応えのある生地から、ラムレーズンの華やかな香りと甘酸っぱい味わい、はちみつバターのコクがじゅわっと広がり、スライスアーモンドのナッツ感がいいアクセントになっています。

280円というお手頃な価格も魅力。

ちょっとだけ甘いものが食べたいというときにちょうどいいサイズ感で、コーヒーや紅茶との相性も良さそうです。

ナゴヤドット読者は今すぐチェック

なくなり次第終了の限定品です！

今回の3商品は全てなくなり次第終了となっています。人気店の期間限定品だけに、早めに動くのがベターです。

名古屋の店舗は社口本店(名古屋市名東区社口1-916)とアスナル金山店(名古屋市中区金山1-17-1)の2店舗。

公式HPやインスタグラムで最新情報を確認してから足を運ぶと安心です。

この春、名古屋を代表するベーカリーの実力を、ぜひ自分の舌で確かめてみてください！

