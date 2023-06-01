BANDAI SPIRITSは「30 MINUTES SISTERS（30MS）」とモバイルゲーム「Fate/Grand Order（FGO）」のコラボレーションアイテム「30MS キャスター/アルトリア・キャスター」を2月28日に一般店頭にて発売した。

「30MS キャスター/アルトリア・キャスター」。2月28日発売。価格は5,060円。本稿の作例写真では別売りの「アクションベース６［クリアカラー］」を使用している

「FGO」に登場するキャスターのサーヴァント、「アルトリア・キャスター」をプラモデル化したアイテムで、キャラクタープラモデルを展開中の「30 MINUTES PREFERENCE」ではなく、カスタマイズも可能な30MSのフォーマットで設計されている。

「アイドルマスター」、「ウマ娘 プリティーダービー」に続く、「FGO」とのコラボレーションシリーズ第1弾となるこのキットのレビューをお届けしよう。

「FGO」のキャスターのサーヴァントが、手軽に作れるプラモデルとなった

【【FGO×30MS】解禁PV】

2015年よりサービスが開始され、今年11年目を迎えたスマートフォン向けRPG「Fate/Grand Order」。TYPE-MOONの「Fate」シリーズと世界観を共有し、同作のキャラクターが多数登場するオンラインRPGとして運営されている。

プレイヤーは人理継続保障機関「カルデア」に所属する「マスター」となり、歴史上の人物や神話・伝説の英雄を「サーヴァント」として召喚、人類史を修復するための「聖杯探索（グランドオーダー）」へと赴く物語が奈須きのこ氏によって描かれている。

アルトリア・キャスターはそのサーヴァントの1人で、同作の第2部6章より登場。「選定の杖」を持つ予言の子で、世界の歪みと向き合いながら成長していく姿が描かれる。プレイヤーからは“キャストリア”の愛称で親しまれ、強力なサポート役として活躍する。

「30MS キャスター/アルトリア・キャスター」パッケージ

30MSシリーズとして立体化されたアルトリア・キャスターは、キャラクターイラストのマントと帽子を着用した姿で、その手に持つ選定の杖まで忠実に再現している。マントは動きのある形状の表裏を表現するために大型パーツを採用。スカートも同様に表裏の2パーツ構成で、可動のため軟質のTPE素材を採用している。

Aパーツ、Bパーツ

C1パーツ、C2パーツ

Dパーツ、E1パーツ、E2パーツ

F1パーツ、Gパーツ、Hパーツ

HEパーツ、OJ3パーツ、FF-A1パーツ、FF-A2パーツ、FF-A3パーツ、FF-A4パーツ

マーキングシール、専用シール

パーツ構成は30MSシリーズに準じ、ランナーを番号で管理する仕様。部位ごとに必要なランナーを折ってから組み立てることで混乱せずに作れる

組み立ては頭部からスタート。3つのフェイスパーツは、微笑み、叫び顔のほか、彼女が千子村正に対して照れながら叫ぶ「村正ァ！」の表情も再現。ギザギザになった歯のパーツも用意された。

ヘアスタイルはほかのシスターでも再現されたツインテールとなるが、お下げの部分はかなり細いパーツを採用していて、取り扱いには注意。また通称“かまぼこ”と呼ばれる頭頂部のスリットを隠すパーツには“動くアホ毛”を採用。中央部のくぼみに取り付けることで、自在に可動するようになる。

フェイスパーツの組み立て。歯のパーツは選択式ではなく、必ず取り付けて組み立てる設計だ

フェイスパーツに頭部パーツを取り付ける

ヘアスタイルパーツの組み立て。後頭部を組み立てる

お下げを組み立てる。細いパーツなので取り扱いに注意

お下げを後頭部に取り付ける

前髪とアホ毛を組み立てる

それぞれを取り付けて頭部が完成

胴体は関節部などにシリーズの構造を採用しつつ、体型とコスチュームに合わせた設計が施されている。腹部に見えるボタンは裏側から内部のパーツをはめ込むことにより再現。スカートは赤と白の2パーツで、前者が後者のスリットから覗く設計。エラストマー素材なので、多少の可動は妨げない仕様となっている。またベルトも同時に組み立てる。ベルトの短剣は背中側に位置し、鞘から抜くことはできない。

胴体の組み立て。ジョイントの一部は専用パーツとなる

ボタンを表現する内装と背中のパーツを取り付ける

外装を取り付けるとボタンのディテールが現れる

リボンとブローチを取り付けて胸部が完成

股関節を組み立てる

腹部を組み立てる

スカート裏地を挟むようにして股関節を取り付ける

パンツを取り付ける

スカート表地を取り付けて下半身が完成

ベルトを組み立てる

胸部と下半身でベルトを挟み込んで胴体が完成。ベルトは固定されず、自由に動く

腕は30MSではおなじみのリングなどは採用しておらず、構造自体はシンプルな設計。袖のボタンはモールドがあるので、マーカーなどで塗装するだけでも見栄えがよくなるはず。イラストのポーズを再現するため、左手のみまっすぐ開いた手首パーツが付属している。

腕の組み立て。上腕と肘を組み立てる

前腕を組み立てる

手首を組み立てる。関節は左右1個ずつで共有する形だ

左腕も同様に組み立てる。左手首は4種類ある

脚も腕と同様に構造はシンプル。ストッキングの紫のカラーを成形色で再現している。脚部を下半身に取り付けるときはスカートをよけることを説明書で推奨しているが、もし取り付けにくい場合は、一度下半身を取り外して作業をするとやりやすい。

脚の組み立て。ブーツと足首の関節を組み立てる

脛を取り付ける

膝関節と太もも下部を取り付ける

太もも上部を組み立てる

太もも上部を取り付けて右脚が完成

左脚も同様に組み立てる

