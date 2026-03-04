『ズートピア』ニックが主役の10周年キャンペーンスタート、新メニュー&グッズも登場
ウォルト・ディズニー・ジャパンは、ディズニー・アニメーション映画『ズートピア』の公開10周年を記念し、人気キャラクターのニック・ワイルドをフィーチャーしたキャンペーン「ズーっとニック ―キツネに恋―」を本日（3月4日）よりスタートさせた。
【画像】記事内で紹介しているニックの魅力を改めて楽しめるグッズなど
『ズートピア』は2016年3月4日に公開されたディズニー・アニメーション映画。動物たちが人間のように暮らす都市“ズートピア”を舞台に、ウサギ初の警察官ジュディ・ホップスと、夢を忘れた元詐欺師のキツネ、ニック・ワイルドがバディを組み、連続行方不明事件の謎に挑む姿を描いた。
昨年12月より公開中の続編『ズートピア2』は、警察学校を卒業し、晴れて正式な警察官となったニックが、ジュディとともにズートピア最大の謎に挑み、二人の絆がこれまで以上に試される物語で、国内興行収入150億円を突破する偉業を達成した。
ニックは皮肉屋でありながら優しくて頼りになるギャップで人気を集め、「彼氏にしたいディズニーキャラNo.1」とも称される存在。ジュディとの名コンビぶりも作品の大きな魅力となっている。
ディズニー・ショッピング公式Xでは、ニックの豪華グッズが当たるリポストキャンペーンを実施。応募期間は本日から3月21日午後11時59分までで、公式アカウント（@disney_shopping）をフォローし、キャンペーン投稿をリポストすることで応募できる。
賞品には、タキシード姿のニックの等身大となる高さ約120センチの「1／1スケールぬいぐるみ ニック／タキシード」（1名）と、『ズートピア2』の衣装を着た「こてっとぺったん BIGぬいぐるみ〜ドレッシー〜」（5名）が用意されている。抽選結果は3月下旬ごろ、当選者へダイレクトメッセージで通知される。
ディズニー・ショッピング公式サイトでは、いつも身に着けたくなるファッションやアクセサリー、日常使いできるホームアイテムなど、ニック推しの心をくすぐるグッズを豊富に展開している。
さらに、東京・表参道などで展開されている「ズートピア2」OH MY CAFEでは、3月6日から公開10周年を祝う新メニューとオリジナルグッズが登場。メニューには、チョコドーナツを大胆にトッピングした「10thアニバーサリー・ビッグドーナツパフェ」（税込1590円）をはじめ、ジュディのにんじんペンをモチーフにしたサンドイッチ、パウバートをイメージしたパスタ、名せりふ「やあども」をイメージしたドリンクなど、フォトジェニックなラインナップがそろう。
『ズートピア2』の名場面を切り取った、カフェオリジナルグッズも販売。ストローチャーム（ランダム5種）やトートバッグ、ステッカー、ビッグ缶バッジ、額縁マグネットなどがそろう。
ニックの魅力を改めて楽しめるさまざまな企画とともに、『ズートピア』公開10年をお祝いしよう。
