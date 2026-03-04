相川七瀬 （C）ORICON NewS inc.

　歌手の相川七瀬（51）が4日までに、自身のインスタグラムを更新。国学院大学大学院の修士最終試験に合格したことを報告した。

　相川は「大学院の修士最終試験の合否が届き無事に卒業出来そうです」と報告。博士前期課程を修了することが通知された画面を公開した。続けて「出来は良くないけど良くこの2年圧倒されながらも逃げ出さずに耐えたなと我ながらに思います」と自身の頑張りを素直に労い、「よく耐えた、私に乾杯」とつづった。

　この報告にファンからは「まさに!!夢見る少女」「尊敬します！」との反響が寄せられている。

　相川は2018年に高卒認定試験に合格すると国学院大学に進学。24年からは同大大学院で学ぶことを自身のSNSで明かしていた。