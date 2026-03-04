タレント指原莉乃（33）が、3日深夜放送のテレビ朝日系「若槻千夏のうるさい心理テスト」（火曜深夜2時36分）に出演。兄について明かした。

タレント若槻千夏（41）がゲストと心理テストをしながらトークするバラエティー。

理想の弟のタイプで分かる心理テストを実施。子犬系、インテリ系、スポーツ万能系、お調子者系の選択肢に指原は「もうこれは決まってます」と答え、兄がいることを明かした。

そして兄のタイプを「スポーツ万能インテリ」と言い、「高校時代とか中学の時はサッカー部とかで目立つ存在で、その後、学校の先生になったんですよ。今、学校の先生なんです」と明かした。

そして理想の弟のタイプに「子犬系」を選択した指原は「昔の小池徹平さん」と説明、岩槻に「ファンなだけやん」とツッコまれた。指原は「小池徹平さんや、三宅健さんも…昔のね、20年ぐらい前。小学生の時に見ていたおふたり」と明かした。

この心理テストでは「甘え方のクセがわかる」といい、「子犬系」を選んだ指原は「甘えると猫になるタイプ。相手のために尽くしたい！支え愛タイプ」と診断された。