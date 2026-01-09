ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > timelesz原嘉孝の恋愛ルールが独特 フジ堤礼実アナも絶句する事態 timelesz（旧：Sexy Zone） 堤礼実 指原莉乃 フジテレビ エンタメ・芸能ニュース 週刊女性PRIME timelesz原嘉孝の恋愛ルールが独特 フジ堤礼実アナも絶句する事態 2026年1月9日 11時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 8日放送の番組に出演したtimeleszの原嘉孝について、週刊女性PRIMEが伝えた 自身の恋愛ルールについて、彼女より仕事に時間を使いたいと即答したという 彼女に「私との時間も大切にして」と言われたら、「終わり」と断言したそう 記事を読む おすすめ記事 ホロライブ・さくらみこ、活動を一時休止「ゆっくり待っててくれたらうれしいです」 2026年1月11日 22時51分 【女子駅伝】前代未聞のハプニングに選手も大会側も謝罪「申し訳ない」 タスキリレーで選手不在 2026年1月11日 16時48分 幾田りら 出身大学にネット驚き「びっくらこいた」「留年せずすごい」大学１年の時にＹＯＡＳＯＢＩのオファー 2026年1月12日 6時8分 上沼恵美子 フジテレビで系列局への怒り爆発 ６年前の冠番組終了をめぐって 2026年1月11日 20時41分 ＴＢＳ安住紳一郎アナ 愛娘への第一声が「ごめんなさい」だった理由 2026年1月11日 18時50分