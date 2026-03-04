映画「スター・ウォーズ」のレイア姫フィギュア用として制作された厚紙パッケージ（台紙）が、オークションで1万5000ポンド（約300万円）という高額で落札される可能性がある。



【写真】「スター・ウォーズ」の名場面 リアルでもレイア姫がルークを叱咤していた

注目されているのは、1978年に玩具メーカー「ケナー」が制作した試作用のプリプロダクション台紙。量産前の品質チェック用に使われたもので、ブリスターパック（透明プラスチック包装）は付いておらず、フィギュア本体も存在しない。



このレアアイテムは8日に米ルイジアナ州で競売にかけられる予定だ。オークション会社LCGオークションズの創設者マーク・モンテロ氏は、英ザ・サン紙に対し「オリジナル初期ロットの、極めて希少なレイア姫のプリプロダクション台紙です」と説明。長年コレクターだった人物の遺品から出たもので、「表も裏も色が鮮やかで、ほぼ欠点がない。まさに息をのむ一枚」とその状態を絶賛している。



台紙は「完全に平らで、穴も開いていない未使用状態」。近年、こうした試作台紙は希少性の高さから急激に評価が上昇しており、「通常フィギュアが500～1000点ほど現存するのに対し、プルーフ台紙は30点未満のものがほとんど」だという。



（BANG Media International／よろず～ニュース）