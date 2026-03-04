TVアニメ『MAO』2026年4月4日より連続2クールで毎週土曜23時45分〜放送開始!!キービジュアル、PV第1弾、EDテーマアーティスト情報などが解禁！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

この度、TVアニメ『MAO』が、2026年4月4日より連続2クールで毎週土曜23時45分〜放送開始となることが決定した。アニメーション制作は高橋留美子原作作品では『犬夜叉』・『犬夜叉 完結編』以来となる、サンライズが手掛ける。

あわせて、キービジュアル、PV第1弾、EDテーマアーティスト情報などが一挙公開された。

PV第1弾にて、OPテーマ Kis-My-Ft2「HEARTLOUD」＆EDテーマ TRUE「呪愛（じゅあい）」の一部音源と追加キャスト7名のボイスも解禁。

さらに、アニメ放送開始を記念した、原作 高橋留美子による描き下ろし色紙も到着した。

＜TRUEコメント＞



はじめまして。

エンディングテーマを担当いたします、TRUEです。この素晴らしい作品の一端を、音楽で担わせていただけることに、心から感謝しています。

『MAO』は、妖や呪いといった非日常を描いている作品ですが、もしかしたら“呪い”は、私達にとってそう遠い存在ではないのかもしれません。

抗えない運命の流れの中で、それでもなお誰かを想い、前へと歩み続ける。そんな姿こそが、愛という名の美しい“呪い”なのだと感じました。

エンディングテーマ「呪愛」もまた、妖艶さを纏った楽曲ですが、アニメを観終えたあとに、ふと胸の奥に余韻が残り、物語と共に記憶に刻まれる一曲になれば嬉しいです。

●楽曲情報

TVアニメ『MAO』EDテーマ

TRUE

「呪愛」

作詞：唐沢美帆／作曲・編曲：神田ジョン

4月6日（月）00時00分より配信開始

配信リンクはこちら

https://lnk.to/LZC-3442

TVアニメ『MAO』OPテーマ

Kis-My-Ft2

「HEARTLOUD」

作詞：松原さらり 作曲・編曲：南田健吾

●作品情報

『MAO』

4月4日より連続2クールで毎週土曜23時45分〜放送開始

＜あらすじ-INTRODUCTION-＞

大正時代を生きる青年、摩緒（まお）。“呪い”により900年生き続ける謎の陰陽師。

令和を生きる中学生の少女、黄葉菜花（きばなのか）。幼い頃、家族と事故に巻き込まれ、自分だけが生き残った。

ある日、菜花が事故現場となった商店街の門をくぐると、

妖（あやかし）の蔓延（はびこ）る大正時代に迷い込んでしまう。

摩緒と出会った菜花は――

「おまえ、妖だろう。」

摩緒にそう告げられ、自身の異変に気付く菜花。

二人には、同じ“呪い”がかけられていた――!!

摩緒と菜花は、連鎖する“呪い”に立ち向かっていく！

高橋留美子の最新作『MAO』、待望のアニメ化！

没入型ダークファンタジー×時代（とき）を越えるタイムスリップミステリー、いよいよ開幕！

それは、時代を喰らう“呪い”

【原作】

高橋留美子「MAO」（小学館「週刊少年サンデー」連載）

【STAFF】

監督：佐藤照雄

シリーズ構成：柿原優子

キャラクターデザイン・総作画監督：菱沼義仁

美術監督：加藤 浩、保木いずみ

色彩設計：大塚眞純

CGディレクター：藤江智洋

撮影監督：伏原あかね

編集：新居和弘

音響監督：菊田浩巳

音楽：兼松 衆

アニメーション制作：サンライズ

製作：「MAO」製作委員会

MUSIC

OPテーマ：Kis-My-Ft2「HEARTLOUD」

EDテーマ：TRUE「呪愛」

【CAST】

摩緒：梶 裕貴

黄葉菜花：川井田夏海

乙弥：寺澤百花

百火：下野 紘

華紋：豊永利行

不知火：興津和幸

魚住フナ：くまいもとこ

貂子：日笠陽子

紗那：清水理沙

幽羅子：上田麗奈

猫鬼：松山鷹志

©高橋留美子／小学館／「MAO」製作委員会

