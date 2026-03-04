TVアニメ『MAO』2026年4月4日より連続2クールで毎週土曜23時45分〜放送開始!!キービジュアル、PV第1弾、EDテーマアーティスト情報などが解禁！
この度、TVアニメ『MAO』が、2026年4月4日より連続2クールで毎週土曜23時45分〜放送開始となることが決定した。アニメーション制作は高橋留美子原作作品では『犬夜叉』・『犬夜叉 完結編』以来となる、サンライズが手掛ける。
あわせて、キービジュアル、PV第1弾、EDテーマアーティスト情報などが一挙公開された。
PV第1弾にて、OPテーマ Kis-My-Ft2「HEARTLOUD」＆EDテーマ TRUE「呪愛（じゅあい）」の一部音源と追加キャスト7名のボイスも解禁。
さらに、アニメ放送開始を記念した、原作 高橋留美子による描き下ろし色紙も到着した。
＜TRUEコメント＞
はじめまして。
エンディングテーマを担当いたします、TRUEです。この素晴らしい作品の一端を、音楽で担わせていただけることに、心から感謝しています。
『MAO』は、妖や呪いといった非日常を描いている作品ですが、もしかしたら“呪い”は、私達にとってそう遠い存在ではないのかもしれません。
抗えない運命の流れの中で、それでもなお誰かを想い、前へと歩み続ける。そんな姿こそが、愛という名の美しい“呪い”なのだと感じました。
エンディングテーマ「呪愛」もまた、妖艶さを纏った楽曲ですが、アニメを観終えたあとに、ふと胸の奥に余韻が残り、物語と共に記憶に刻まれる一曲になれば嬉しいです。
●楽曲情報
TVアニメ『MAO』EDテーマ
TRUE
「呪愛」
作詞：唐沢美帆／作曲・編曲：神田ジョン
4月6日（月）00時00分より配信開始
配信リンクはこちら
https://lnk.to/LZC-3442
TVアニメ『MAO』OPテーマ
Kis-My-Ft2
「HEARTLOUD」
作詞：松原さらり 作曲・編曲：南田健吾
●作品情報
『MAO』
4月4日より連続2クールで毎週土曜23時45分〜放送開始
＜あらすじ-INTRODUCTION-＞
大正時代を生きる青年、摩緒（まお）。“呪い”により900年生き続ける謎の陰陽師。
令和を生きる中学生の少女、黄葉菜花（きばなのか）。幼い頃、家族と事故に巻き込まれ、自分だけが生き残った。
ある日、菜花が事故現場となった商店街の門をくぐると、
妖（あやかし）の蔓延（はびこ）る大正時代に迷い込んでしまう。
摩緒と出会った菜花は――
「おまえ、妖だろう。」
摩緒にそう告げられ、自身の異変に気付く菜花。
二人には、同じ“呪い”がかけられていた――!!
摩緒と菜花は、連鎖する“呪い”に立ち向かっていく！
高橋留美子の最新作『MAO』、待望のアニメ化！
没入型ダークファンタジー×時代（とき）を越えるタイムスリップミステリー、いよいよ開幕！
それは、時代を喰らう“呪い”
【原作】
高橋留美子「MAO」（小学館「週刊少年サンデー」連載）
【STAFF】
監督：佐藤照雄
シリーズ構成：柿原優子
キャラクターデザイン・総作画監督：菱沼義仁
美術監督：加藤 浩、保木いずみ
色彩設計：大塚眞純
CGディレクター：藤江智洋
撮影監督：伏原あかね
編集：新居和弘
音響監督：菊田浩巳
音楽：兼松 衆
アニメーション制作：サンライズ
製作：「MAO」製作委員会
MUSIC
OPテーマ：Kis-My-Ft2「HEARTLOUD」
EDテーマ：TRUE「呪愛」
【CAST】
摩緒：梶 裕貴
黄葉菜花：川井田夏海
乙弥：寺澤百花
百火：下野 紘
華紋：豊永利行
不知火：興津和幸
魚住フナ：くまいもとこ
貂子：日笠陽子
紗那：清水理沙
幽羅子：上田麗奈
猫鬼：松山鷹志
©高橋留美子／小学館／「MAO」製作委員会
