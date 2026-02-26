エミレーツ航空は、現地時間きょう3月4日、中東とヨーロッパ路線に加え、アジアやアフリカ、南米路線の運航を計画している。

エミレーツ航空とドバイ国際空港のウェブサイトによると、運航を予定しているドバイ発のフライトは以下の44便。前日と比べて、運航便数は倍増した。日本路線は含まれていない。

EK414 シドニー（午前2時発）

EK021 マンチェスター（午前2時40分発）

EK544 チェンナイ（午前2時50分発）

EK007 ロンドン/ヒースロー（午前3時10分発）

EK145 アムステルダム（午前3時15分発）

EK394 ハノイ（午前3時40分発）

EK366 台北/桃園（午前3時40分発）

EK504 ムンバイ（午前3時55分発）

EK658 マレ（午前4時20分発）

EK101 ミラノ/マルペンサ（午前4時20分発）

EK805 ジェッダ（午前7時5分発）

EK039 バーミンガム（午前7時40分発）

EK001 ロンドン/ヒースロー（午前7時45分発）

EK073 パリ/シャルル・ド・ゴール（午前7時50分発）

EK927 カイロ（午前8時10分発）

EK055 デュッセルドルフ（午前8時20分発）

EK045 フランクフルト（午前8時40分発）

EK370 ダナン（午前8時55分発）

EK261 サンパウロ（午前9時5分発）

EK770 ケープタウン（午前9時10分発）

EK133 モスクワ/ドモジェドヴォ（午前9時20分発）

EK506 ムンバイ（午前9時25分発）

EK516 デリー（午前9時55分発）

EK123 イスタンブール（午前10時15分発）

EK703 モーリシャス（午前10時半発）

EK380 香港（午前10時40分発）

EK362 広州（午前10時50分発）

EK654 コロンボ（午後0時55分発）

EK566 ベンガルール（午後1時35分発）

EK765 ヨハネスブルグ（午後2時25分発）

EK003 ロンドン/ヒースロー（午後2時半発）

EK193 リスボン（午後2時半発）

EK023 エディンバラ（午後2時50分発）

EK528 ハイデラバード（午後2時45分発）

EK803 ジェッダ（午後3時45分発）

EK051 ミュンヘン（午後3時50分発）

EK175 サンクトペテルブルク（午後3時55分発）

EK131 モスクワ/ドモジェドヴォ（午後4時15分発）

EK069 ロンドン/ガトウィック（午後5時5分発）

EK336 マニラ（午後5時55分発）

EK314 シンガポール（午後9時発）

EK512 デリー（午後9時半発）

EK568 ベンガルール（午後9時35分発）

EK500 ムンバイ（午後9時40分発）

エミレーツ航空によると、以前から予約を持つ人を優先的に案内する限定運航便で、振り替えが完了した人には直接連絡するとしている。利用者には、通知を受け取るまで、空港へは向かわないよう呼びかけている。

ドバイ国際空港によると、航空会社や当局と連携し、運航便数を段階的に拡大する計画で、航空機の再配置とネットワークの再調整に伴い、運航スケジュールは変更となる可能性がある。出発便が優先され、運航便数は容量と空域の利用可能性に基づいて徐々に増やす見通し。

アラブ首長国連邦（UAE）の民間航空総局（GCAA）によると、宿泊施設の手配や再予約を行った人数は約20,200人にのぼるとしている。