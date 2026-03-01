『櫻坂46×ビルディバイド -ブライト-』トレーディングカードゲーム発売記念CM＆最新ビジュアル公開
『櫻坂46×ビルディバイド -ブライト-』トレーディングカードゲームが3月20日に発売。これを記念したCMならびに新ビジュアルが『発売直前生配信』内にて公開された。
■『AnimeJapan 2026』のアニプレックスブースに、櫻坂46メンバー6名からなる応援大使の出演が決定
櫻坂46 が『ビルディバイド -ブライト-』より、初のトレーディングカードゲームとなって登場。櫻坂46らしさ満載のライブ写真はもちろん、メンバーの自撮りやペア写真など、ここでしか手に入らない撮り下ろし写真が多数収録されている。
メンバー全員の箔押しサインが押された「SC（シークレット）」には、シリアルナンバーが刻印。それぞれが世界に1枚だけのカードとなり、さらに、極々低確率で直筆サインと交換できる「ラッキーカード」も封入。コレクションしてよし、バトルしてもよし。自分だけの楽しみ方で、カードゲームを楽しむことができる。
CMおよび新ビジュアルには『ビルディバイド』応援大使（松田里奈、森田ひかる、石森璃花、小島凪紗、谷口愛季、的野美青）が全員出演。VFXを用いて櫻坂46らしさとカードゲームのバトル感が美しくマッチした映像となっている。
また、東京ビックサイトで3月28日・29日に開催される『AnimeJapan 2026』では、初日の28日に、アニプレックスブースにて『ビルディバイド』応援大使全員出演の『櫻坂 46×ビルディバイド -ブライト-』トレーディングカードゲームのステージが開催。
さらに同日、同じくアニプレックスブースにて行われる『アニメ「リラックマ」～ごゆるり AJ スペシャルステージ～』にも応援大使全員のゲスト出演も決定している。『AnimeJapan 2026』に足を運ぶ人は必見だ。
(C)Seed & Flower LLC (C)Aniplex Inc. All rights reserved. (C)build-divide project
■商品情報
2026.03.20 ON SALE
『櫻坂46×ビルディバイド-ブライト-トレーディングカードゲーム』ブースターパック
■イベント情報
『AnimeJapan 2026』
東京・東京ビックサイト内 アニプレックス ステージ
03/28（土）
◇12:55～13:25
『応援大使全員集合！櫻坂TCG発売記念スペシャルステージ！』
出演：櫻坂46 ビルディバイド応援大使メンバー（松田里奈、森田ひかる、石森璃花、小島凪紗、谷口愛季、的野美青）
03/28（土）
◇14:25～14:40
『アニメ「リラックマ」～ごゆるり AJ スペシャルステージ～』
登壇：リラックマ、コリラックマ、櫻坂46メンバー（松田里奈、森田ひかる、石森璃花、小島凪紗、谷口愛季、的野美青）
ともに、
※入場には別途『AnimeJapan 2026』のチケットが必要
※当日、LINEを用いた抽選を実施
■関連リンク
『櫻坂46×ビルディバイド -ブライト-』トレーディングカードゲーム 特設サイト
https://build-divide.com/sakurazaka-tcg
『AnimeJapan 2026』アニプレックス特設サイト
https://www.aniplex.co.jp/animejapan/2026/
櫻坂46 OFFICIAL SITE
https://sakurazaka46.com/