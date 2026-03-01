『櫻坂46×ビルディバイド -ブライト-』トレーディングカードゲーム発売記念CM＆最新ビジュアル公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

『櫻坂46×ビルディバイド -ブライト-』トレーディングカードゲームが3月20日に発売。これを記念したCMならびに新ビジュアルが『発売直前生配信』内にて公開された。

■『AnimeJapan 2026』のアニプレックスブースに、櫻坂46メンバー6名からなる応援大使の出演が決定

櫻坂46 が『ビルディバイド -ブライト-』より、初のトレーディングカードゲームとなって登場。櫻坂46らしさ満載のライブ写真はもちろん、メンバーの自撮りやペア写真など、ここでしか手に入らない撮り下ろし写真が多数収録されている。

メンバー全員の箔押しサインが押された「SC（シークレット）」には、シリアルナンバーが刻印。それぞれが世界に1枚だけのカードとなり、さらに、極々低確率で直筆サインと交換できる「ラッキーカード」も封入。コレクションしてよし、バトルしてもよし。自分だけの楽しみ方で、カードゲームを楽しむことができる。

CMおよび新ビジュアルには『ビルディバイド』応援大使（松田里奈、森田ひかる、石森璃花、小島凪紗、谷口愛季、的野美青）が全員出演。VFXを用いて櫻坂46らしさとカードゲームのバトル感が美しくマッチした映像となっている。

また、東京ビックサイトで3月28日・29日に開催される『AnimeJapan 2026』では、初日の28日に、アニプレックスブースにて『ビルディバイド』応援大使全員出演の『櫻坂 46×ビルディバイド -ブライト-』トレーディングカードゲームのステージが開催。

さらに同日、同じくアニプレックスブースにて行われる『アニメ「リラックマ」～ごゆるり AJ スペシャルステージ～』にも応援大使全員のゲスト出演も決定している。『AnimeJapan 2026』に足を運ぶ人は必見だ。

(C)Seed & Flower LLC (C)Aniplex Inc. All rights reserved. (C)build-divide project

■商品情報

2026.03.20 ON SALE

『櫻坂46×ビルディバイド-ブライト-トレーディングカードゲーム』ブースターパック

■イベント情報

『AnimeJapan 2026』

東京・東京ビックサイト内 アニプレックス ステージ

03/28（土）

◇12:55～13:25

『応援大使全員集合！櫻坂TCG発売記念スペシャルステージ！』

出演：櫻坂46 ビルディバイド応援大使メンバー（松田里奈、森田ひかる、石森璃花、小島凪紗、谷口愛季、的野美青）

03/28（土）

◇14:25～14:40

『アニメ「リラックマ」～ごゆるり AJ スペシャルステージ～』

登壇：リラックマ、コリラックマ、櫻坂46メンバー（松田里奈、森田ひかる、石森璃花、小島凪紗、谷口愛季、的野美青）

ともに、

※入場には別途『AnimeJapan 2026』のチケットが必要

※当日、LINEを用いた抽選を実施

