Novel Coreが、2月27日に配信リリースした新曲「Mountain Top」のリリックビデオが公開した。

新曲「Mountain Top」は、共同制作者のJUGEMをプロデューサーに迎え、アニメ『刃牙道』のエンディングテーマとして書き下ろされた。ロックを基軸に、ロックやヒップホップをはじめとする多彩なNovel Coreのルーツを融合させた1曲に仕上がっているという。「努力する者は、楽しむ者には勝てない」というテーマに、頂に立つ者が背負う孤独や犠牲、その先に広がる景色を重ねながら、山頂に近づくほど酸素が薄くなるような“強さの代償”をタイトルに投影。アニメの世界観を落とし込んだ言葉のギミックと、緊迫感を帯びたトラックが生む高揚感の中で、鋭く畳みかけるラップとエモーショナルな歌唱が交錯し、強さの本質を鮮烈に突きつける1曲に仕上がっているとのことだ。

公開されたリリックビデオは、「Mountain Top」の世界観を、映像と書で鮮烈に描き出した作品に仕上がったとのこと。“強さ”と“戦う理由”を問う本楽曲の緊迫感あふれるサウンドに呼応し、この映像のために書き下ろした書道の歌詞が躍動する。制作はNovel Core本人が手がけ、伝説の剣豪・宮本武蔵の復活を描く『刃牙道』の物語と重なる和のテイストをまといながら、リリックと鼓動がシンクロする映像になっているという。

https://youtu.be/FhZYDK_IPYg

https://youtu.be/KKOr3xF2iOM

◾️タイアップ／アニメ『刃牙道』 ©板垣恵介(秋田書店)／刃牙道製作委員会 ▼あらすじ

世界一の格闘マニアである徳川光成が所有するスカイツリーの地下深くの研究所。そこで禁忌の実験が行われようとしていた…。

その実験とは最新鋭の科学技術によって伝説の剣豪、宮本武蔵の亡骸からクローンを作り出し、現世へと復活させる事。

究極の武、剣聖、天下無双とありとあらゆる強さの称号と賞賛をほしいままにしてきた武蔵の復活は、この現代の日本、いや世界中を震撼させ、非常事態へと叩き込む！！

地下闘技場戦士の面々や刃牙、そして勇次郎…すべての闘いに生きる者たちを巻き込んだ時代を超えた史上最強決定戦が今、幕を開ける…！！ 配信：2026年2月26日（木）よりNetflixにて世界独占配信決定！

Netflix作品ページ：https://www.netflix.com/bakidou

公式サイト：https://baki-anime.jp/

作品公式X：@baki_anime / @teambaki_en

◾️アルバム『PERFECTLY DEFECTiVE』 2026年1月14日（水）発売

購入：https://novelcore.lnk.to/PERFECTLYDEFECTiVE_PKG ▼トラックリスト

01.Overture for PERFECTLY DEFECTiVE

02.DiRTY NASTY

03.ビリビリ feat. JESSE (RIZE / The BONEZ)

04.あやとりコンテニュー

05.お金が足りない

06.Wake Up! TOKYO

07.FRiENDS

08.Skit

09.2025.11.07 (demo)

10.HAPPY 365

11.HANERO!!!

12.C.O.R.E

13.EVER EVER GREEN

14.プライド

◾️＜PERFECTLY DEFECTiVE TOUR 2026＞ ・2026年4月15日（水）東京・恵比寿LIQUIDROOM

OPEN 18:00 / START 19:00

お問い合わせ：クリエイティブマン

03-3499-6669 (月・水・金 12:00〜16:00) ・2026年5月29日（金）北海道・札幌 PENNY LANE24

OPEN 18:00 / START 19:00

お問い合わせ：マウントアライブ

050-3504-8700 (平日11:00〜18:00) ・2026年5月31日（日）宮城・仙台 Rensa

OPEN 16:00 / START 17:00

お問い合わせ：GIP

GIPお問合せフォーム (https://www.gip-web.co.jp/t/info) ・2026年6月6日（土）大阪 BIGCAT

OPEN 17:00 / START 18:00

お問い合わせ：YUMEBANCHI (大阪)

06-6341-3525 (平日12:00〜17:00) ・2026年6月7日（日）福岡 UNITEDLA

OPEN 17:00 / START 18:00

お問い合わせ：キョードー西日本

0570-09-2424 (平日・土曜：11:00〜15:00) ・2026年6月19日（金）愛知・名古屋 DIAMOND HALL

OPEN 18:00 / START 19:00

お問い合わせ：サンデーフォークプロモーション

052-320-9100 (12:00〜18:00) ・2026年6月26日（金）東京・豊洲PIT

※チケット料金含む詳細は後日発表 ※開場 / 開演時間は変更となる場合がございます。 ▼チケット料金 ※ドリンク代別

スタンディング

一般：\6,000（税込）

学割：\5,000（税込） ・最終プレオーダー（抽選）

受付期間：2月20日（金）12:00〜3月8日（日）23:59

https://eplus.jp/novelcore/ ・一般発売

3月20日（金）12:00〜 ▼チケットに関する注意事項

※購入枚数制限：お一人様 1公演につき4枚まで

※入場は整理番号順に行います。

※入場時ドリンク代別途必要です。

※未就学児入場不可、小学生以上チケット必要

※学割チケットのみ入場時に学生証の提示が必須となります。

※本ツアーは映像収録および写真撮影用のカメラが会場内に入り、ご来場のお客様の様子が写真、映像に映りこむ場合がございます。収録された映像・写真は商品化やプロモーション等に使用される可能性がございますので、あらかじめご了承ください。

※本公演中におけるお客様同士のトラブルや体調不良・怪我等については、主催者は責任を負いかねます。参加に際しては各自の責任とご判断のもと、十分ご留意ください。