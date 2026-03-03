飼い主さんに甘えたくてしょうがない猫が“魅惑の鳴き声”を出して…？何度もおねだりしている様子がかわいすぎると話題で、動画は134万9千再生を突破。「ママさんのことが大好きでしかたないんでしょうね」「甘えん坊な猫さんって最高だよね」など、たくさんの絶賛コメントが寄せられています。

【動画：甘えたくてしょうがない猫→飼い主さんのことを見つめて…反則級に可愛い『アピール』】

とろけるような鳴き声

Instagramアカウント『api.3』に投稿されたのは、甘えん坊モード全開の猫ちゃんの姿。動画に登場するのは、2024年2月13日生まれのラグドール、「こなち」ちゃん。艶やかでふわふわな毛並みと、透き通った宝石のような青い目がチャームポイントのかわいい子です。

この日のこなちちゃんは、いつも以上に甘えん坊な様子だったのだそうです。こなちちゃんは飼い主さんをまっすぐに見つめると、胸の奥をくすぐるような甘い声で何度も鳴いたといいます。口角を上げて眉間に皺を寄せながら「にゃーん」と言っている姿はまるで、「大好きだよ」と一生懸命伝えてくれているかのよう。飼い主さんへの信頼と愛情に満ちたワンシーンです。

キャットタワー探訪

ほかの投稿では、キャットタワーでの遊びを楽しむ様子も披露してくれているこなちちゃん。

トンネルを上手にするりと抜けると、下の段へ続くはしごをゆっくりと降り、さらにもうひとつ下の段のハンモックへと移動して、きちんとお座りをしたのだとか。

楽しい猫ライフを満喫

ハンモックで満足そうにしっぽをゆらゆら揺らしたあとは、キャットタワーの2段目まで登って、もふもふの胸の毛をグルーミングしていたのだそうです。楽しそうにひとり遊びをしているこなちちゃんを見ていると、こちらの心もほっこりと和んできます。

自由でマイペースに日々を楽しむこなちちゃんの姿は、これからもたくさんの人々に笑顔と癒しを届け続けてくれることでしょう。

記事冒頭でご紹介した甘えた鳴き声の投稿には、「目つきからして『甘えたい』って感じが出ていますね！」「『にゃんにゃん』鳴いて甘えてるのがかわいいね」「お目目も毛並みもすごくきれいで大事にされているのが伝わってきます」「声もお顔もかわいいですね」「めちゃくちゃ美しい猫ちゃんですね！」など、たくさんのコメントが寄せられています。

Instagramアカウント『api.3』では、この他にも猫のおもしろくてかわいい姿をたくさん見ることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「api.3」さま

執筆：藤井花音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。