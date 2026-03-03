【ネタバレ注意】「夫に間違いありません」第9話考察、紗春の虐待疑惑に新説「警察が来た本当の理由」とは
YouTubeチャンネル「ドラマ考察 トケル orz」が「【夫に間違いありません】 第９話ドラマ考察 紗春は虐待やってない！警察はなぜ来たのか？ 最新感想」と題した動画を公開。カンテレ・フジテレビ系ドラマ『夫に間違いありません』第9話の展開を受け、登場人物たちの行動心理や警察介入の理由について独自の見解を展開した。
まずトケル氏は、第9話で描かれた過去の回想シーンに注目した。夫・一樹（安田顕）が不倫相手の瑠美子（白宮みずほ）を殺害後、遺体を自宅までタクシーで運び、妻・聖子（松下奈緒）に見せつけるような行動をとった点について、「どういうつもりだったんでしょうね」「見せつけようとしていたのか」と疑問を呈した。一樹の異常な行動原理が、物語の鍵を握っていると分析する。
次に、紗春（桜井ユキ）による娘・希美（磯村アメリ）への虐待疑惑について言及した。希美にある火傷の痕が「最近ついたものではなさそう」であるとし、一樹が原因である可能性を指摘。「大人の男が怖い」という希美の反応や、過去のクリスマスの出来事から、一樹が逆上して希美に怪我を負わせ、それを隠すために紗春が動いていたのではないかと推測。「紗春は娘の虐待をしていない」という説を唱えた。
また、ラストシーンで聖子のもとに警察が訪れた理由についても考察を展開。瑠美子の殺害事件に関連し、瑠美子のスマートフォンに残された通信履歴や契約情報から、聖子が捜査線上に浮上したのではないかと分析した。さらに、今後の展開として一樹が警察へ出頭する可能性や、聖子が一樹の罪を被る必要性がない点などについても触れた。
トケル氏は、紗春と聖子が敵対関係にありながらも、最終的には手を組む可能性も示唆。複雑に絡み合う人間関係と事件の真相について、視聴者のコメントを交えながら多角的に検証している。
