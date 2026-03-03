最安グレードの装備と特徴とは

クルマを選ぶとき、多くの人が気にするのは日々の使いやすさと購入時の負担のバランスではないでしょうか。

特に家族で使うミニバンでは、広さや装備の充実度はもちろん、できるだけ手の届きやすい価格帯のグレードがどのような内容なのかが大きな判断材料になります。

【画像】超いいじゃーん！ これが“一番安い”トヨタ最新型「ノアX」の姿です！ 画像を見る（30枚以上）

そうしたなかで、トヨタの主力ミニバンである「ノア」が2025年9月2日に一部改良を受け、販売が開始されました。

今回は、そのなかでもっとも価格を抑えた仕様について、ネット上の反響を合わせて焦点を当ててみます。

ノアは2001年に誕生しました。同時に登場した姉妹車の「ヴォクシー」とともに、長年にわたりミニバン市場を支えてきた存在です。

ノアが親しみやすさを感じさせるデザインを採用する一方で、ヴォクシーはより個性的なフロントマスクを打ち出すなど、性格の違いが明確にされてきました。

かつては販売店も分かれていましたが、2020年5月以降は全店舗で取り扱われるようになり、購入のハードルは下がっています。

現行モデルは2022年1月に登場した4代目です。8年ぶりの全面刷新となり、全車が3ナンバーサイズへ統一されました。

ボディ剛性の向上や最新の安全装備の採用など、基本性能の底上げが図られています。販売面でも堅調で、日本自動車販売協会連合会が発表した2026年1月の新車販売ランキングでは、6439台を販売し第9位（軽自動車除く）に入っています。

2025年9月2日に実施された今回の一部改良では、大きな外観変更こそありませんが、グレード構成や装備内容の見直しが行われました。

ボディカラーは4色に整理され、従来のZおよびGグレードは廃止されています。また、福祉車両であるウェルキャブにはショートスロープ仕様が追加され、より幅広いニーズに応える体制が整えられました。

ラインナップのなかで最も価格が抑えられているのは、ガソリン車の「X 2WD」です。ボディサイズは全長4695mm×全幅1730mm×全高1895mm、ホイールベースは2850mmです。

上位グレードがエアロパーツをまとったスポーティな外観を採用するのに対し、Xは装飾を抑えた落ち着いたフロントグリルとバンパーを備えています。

足元は16インチのスチールホイールに樹脂キャップを組み合わせた仕様で、華やかさよりも実用性を重視した構成です。

ボディカラーはXグレードが3色展開で、他のグレードより1色少ない設定となります。室内はダークグレーを基調とし、7人乗りと8人乗りが選択可能です。

7人乗りではキャプテンシートが標準装備され、アームレストや折りたたみ式サイドテーブルも備わります。

シート表皮はファブリック、ステアリングはウレタン製です。エアコンはフロントが左右独立温度調整機能を持たないタイプで、リアはクーラーのみとなります。

メーター内のマルチインフォメーションディスプレイは4.2インチで、上位の7インチ仕様と比べると表示面積に差があります。

一方で、利便性の向上も図られています。これまでオプションだった助手席側ワンタッチスイッチ式パワースライドドアや、ガソリン車のスマートエントリー＆スタートシステムが標準装備となりました。

ディスプレイオーディオは標準ではありませんが、8インチのコネクテッド対応タイプをオプションで選ぶことができます。

安全装備については、予防安全パッケージのトヨタセーフティセンスを標準で搭載します。

ただし、ブラインドスポットモニターは備わらず、バックガイドモニターはオプション設定です。

パワートレインは2リッター直列4気筒ガソリンエンジンにDirect Shift-CVTを組み合わせ、駆動方式は2WD（FF）となっています。

価格（消費税込み）は283万300円です。最上級グレードである「HYBRID S-Z E-Four（7人乗り）」の414万9200円と比較すると、差額は131万8900円にのぼります。

装備や内外装の質感には違いがありますが、必要十分な機能を備えつつコストを抑えたい人にとって、X 2WDは現実的な選択肢といえそうです。

ネット上でもさまざまな意見が見られます。「この価格でノアに乗れるのは魅力的」「装備はシンプルだけど十分」「Xでも安全装備が標準なのは安心」「見た目が落ち着いていて好み」「ディスプレイオーディオが標準じゃないのは惜しい」「ファミリー用途ならこれで困らなそう」「コスパ重視なら有力候補」といった声があり、価格と装備のバランスに注目が集まっていることがうかがえます。

購入時には、自身の使い方に照らし合わせながら、どのグレードが最適かをじっくり検討することが大切です。