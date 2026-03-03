中町綾“別人級”イメチェン前髪を公開「似合ってて可愛い」「色んな姿が見れて嬉しい」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/03/03】YouTuberの中町綾が3月1日、自身のInstagramを更新。イメージチェンジした姿を投稿し、話題となっている。
【写真】25歳美女YouTuber「人形みたい」“別人級”前髪ぱっつん姿
中町は「前髪好評！？ オフショ」とつづり、写真を複数枚公開。眉下のぱっつん前髪に黒い帽子を被ったもの、グレーのニットキャップに前髪ありの三つ編み姿と、今まで通り前髪をセンターで分け、後ろで一つにまとめている写真を公開。前髪だけで大きな変化を感じる投稿となっている。
この投稿に「前髪似合ってて可愛い」「まさに別人級」「色んな姿が見れて嬉しい」「ガーリーも素敵」「くしゃっとした笑顔が大好き」「最強の女性」「人形みたい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆中町綾、前髪ありに大胆イメチェン
◆中町綾の投稿に反響
