すき家、ごはんが進む「牛カルビ焼肉丼」を販売 - トッピングも豊富!
牛丼チェーン店「すき家」は3月3日より、「牛カルビ焼肉丼」を販売している。
すき家「牛カルビ焼肉丼」
「牛カルビ焼肉丼」は、にんにくの旨みやリンゴの甘みが詰まった特製だれを絡めた牛カルビを、注文ごとに店内で焼き上げて提供される、ごはんが進む一杯。牛カルビの旨みたっぷりでジューシーな味わいを存分に堪能することができる。価格は、並盛750円、ごはん大盛800円、特盛1,150円。
すき家(左)キムチ牛カルビ焼肉丼、(右)ねぎ玉牛カルビ焼肉丼
また、旨辛なキムチが牛カルビの旨みを引き立てる「キムチ牛カルビ焼肉丼」(並盛960円、ごはん大盛1,010円、特盛1,360円)や、シャキシャキの青ねぎやまろやかなたまごが牛カルビと相性抜群の「ねぎ玉牛カルビ焼肉丼」(並盛960円、ごはん大盛1,010円、特盛1,360円)など、さまざまなトッピングを合わせた商品もラインアップされているほか、「牛カルビ焼肉皿」(並盛650円、2倍盛1,050円)も用意されている。
すき家「牛カルビ焼肉皿」
