女の子の健やかな成長と幸せを願う日本の伝統行事「ひな祭り」。ひな人形を飾る風習や行事食には、それぞれ意味が込められています。この記事では、ひな人形の歴史や飾る時期、お祝いの場を彩る食べ物、全国で開催されるひな祭りイベントをご紹介します。

ひな祭りとはどんな行事か解説

３月３日のひな祭りは、中国から伝わった「上巳（じょうし・じょうみ）の節句」に由来します。上巳とは、３月最初の「巳（み）の日」のことを指します。のちに３日に定まり、ちょうど桃の花が咲く時期であることから「桃の節句」とも呼ばれるようになりました。





中国から日本に伝わった「上巳の節句」の習慣は、草木や紙、わらで作った「人形（ひとがた）」や「形代（かたしろ）」に、自分の災厄を移し、それを川や海に流して清める「流し雛」となりました。これが、平安時代に貴族の間で流行した「ひいな遊び」と結びつき、現在のひな祭りになったと考えられています。女の子の行事としてひな人形を家に飾る習慣が定着したのは、江戸時代に入ってからです。やがて、女の子の成長と幸せを願って、家族や親戚などでお祝いする現在の形になりました。この「上巳の節句」は五節句の一つです。五節句には、ほかに１月７日の人日（じんじつ）の節句、５月５日の端午（たんご）の節句、７月７日の七夕（しちせき）の節句、９月９日の重陽（ちょうよう）の節句があります。いずれも季節の節目にあたり、自然の恵みに感謝しながら無病息災や子どもの成長、長寿を願う大切な年中行事として受け継がれています。

ひな人形を飾るのはいつからいつまで？

ひな人形を飾り始める時期に明確な決まりはありませんが、暦の上で春の訪れとされる立春（２月４日ごろ）から飾るのが一般的です。あくまでも目安で、絶対的なルールではありませんが、３月３日の前日に飾る「一夜飾り」は、縁起が悪いものとされているため、避けた方がよいでしょう。



また、ひな祭りが終わると、「すぐに片付けないといけない」という風潮がありますが、これは身の回りをきちんと整えるという、しつけの意味が込められた習わしです。片付ける日に明確な決まりはなく、天気のよい乾燥した日を選んで片付けるのがおすすめです。



なお、ひな人形を何歳まで飾るかについても特に決まりはありません。各家庭によって異なるため、家庭の方針や地域の風習にそって決めましょう。

ひな祭りの行事食とはどんなもの？

ひな祭りの食べ物は、それぞれに大切な意味が込められています。



まず、代表的なのが「ひし餅」です。男雛と女雛にお供えする道具のひとつにもなっています。下段の緑色は木の芽、中段の白は雪、上段の桃色は生命を表しています。菱形のモチーフは繁殖力の強いヒシの実、子孫繁栄や長寿の願を込めているともいわれています。



「ひなあられ」は、もともとはひし餅を砕いて作られていました。色は，桃色、白、緑が基本です。関西のあられは丸くてしょっぱく、関東のものはお米の形で甘いのが特徴です。



「ちらし寿司」も、ひなまつりにふさわしい華やかな料理です。酢飯の上に彩り豊かな具材がのり、見た目にもお祝い感があります。具材には、長寿や子孫繫栄など縁起の良い意味が込められている海老・レンコン・豆などが使われます。



「はまぐりのお吸い物」は、良縁に恵まれ、幸せになるよう願いを込めて食べられるようになりました。はまぐりは２枚の貝殻がぴったりと合い、ほかの貝殻とは決して合わないことから、夫婦円満の象徴とされています。



飲み物としては、「白酒」が伝統的です。桃は邪気を払い不老長寿を与えるとされており、桃の花を酒に浸した「桃花酒（とうかしゅ）」を飲むことで、健康になるといわれていたそうです。桃花酒に桃の花がきれいに見える白酒が使われるようになり、定着したという説があります。ただし、白酒にはアルコールが含まれるため、子どもにはアルコールが含まれない甘酒などがよいでしょう。



このように、ひな祭りの行事食には、一品一品に意味と願いが込められており、家族で季節を感じながら祝う大切な文化となっています。

ひな祭りにまつわる行事

春の訪れを告げるひな祭りは、日本各地でさまざまな形で祝われています。地域の伝統や文化が色濃く反映された、代表的なひなまつりイベントをご紹介します。



「港町酒田の傘福」（山形県酒田市日吉町）

江戸時代から伝わる「港町酒田の傘福」。傘福は子孫繁栄や無病息災、家族の幸せを願い一針一針心を込めて作った布細工を傘に吊るし、地元の神社仏閣に奉納したといいます。日本三大つるし飾りの一つとして知られます。



「鴻巣びっくりひな祭り」（埼玉県鴻巣市）

高さ約７メートル、３１段の巨大ひな壇にひな人形が並ぶ、圧巻のスケールで人気を集めるイベント。鴻巣市は「人形のまち」としても知られています。



「雛のつるし飾りまつり」（静岡県東伊豆町）

稲取温泉で行われる、色鮮やかな「つるし飾り」が有名なイベント。色とりどりのつるし飾りに包まれる空間は、思わず足を止めて見入ってしまうほどの美しさです。



「柳川雛祭り さげもんめぐり」（福岡県柳川市）

水の都・柳川で行われる華やかな祭りで、「さげもん」と呼ばれる吊るし飾りが町中にあふれます。お内裏様とお雛様、かわいい稚児達が雅に舟で進む「おひな様水上パレード」も見どころの一つです。



家庭でひな壇を飾り、おいしい料理でお祝いするのはもちろん、各地の行事を見に出かけ、楽しみながら祝うのも良いですね。