3月1日夜に放送された「ダウンタウンのガキの使いやあらへんで」（日本テレビ系）の中で流れた「高須クリニック」のCMが話題だ。

CMをめぐっては、高須克弥院長（81）が2月23日に、ダウンタウンの松本人志（62）が登場するバージョンを制作したとXで報告。同25日には「3月からオンエアします」と“予告”しつつ、放送される範囲と時間帯については「全国ネットのゴールデンタイムです」とだけ明かしていた。

松本といえば、昨年11月１日にネット配信サービス「DOWNTOWN+」で芸能活動を再開させたが、地上波テレビへの復帰はまだだった。

話題のCMで松本が映ったのは一瞬で、眼鏡にヒゲ面の本人が高須院長の後ろに映り込むというもの。短い出演シーンながらXには《ガキ使で高須クリニックのCM こりゃおかえりなさいでええのとちゃうか！》といった声が続々だ。

CMながら地上波、それも全国放送に復帰したということでファンの感慨はひとしおのようだが、「松本さんの復帰で『悪目立ち』が警戒される芸能人がいます」と語るのはスポーツ紙芸能デスクだ。

「アンジャッシュの渡部建さんです。2020年6月の「多目的トイレ不倫」発覚からすでに6年近く経ちますが、いまだに地上波の全国放送には復帰できず。そんな中で、より後の時期にスキャンダルが発覚した松本さんに先を越される形となったわけですからね」

CMだけとはいえ、復帰の順番が前後してしまっては、渡部本人としても、じくじたる思いを抱いているのでは。ただ、今回の松本の復帰劇が「将来的に渡部さんにプラスになる可能性がある」と語るのは在京キー局関係者だ。

「今回の一件で、『やらかし芸能人の全国放送への復帰はCMから』という“前例”ができたことになります。松本さんに手を差し伸べたのは高須院長でしたが、今後、渡部さんをCM起用しても問題ないと考える“大物スポンサー”が現れた際には、松本さんのようにCMで全国放送に復帰という形で返り咲きがかなう日が来るかもしれません。時間帯は今回の深夜11時台といった比較的遅い時間にするといった配慮は必要でしょうが、今となれば、さすがに以前のような渡部さんへの強い嫌悪感はあまり見られない。スポンサーが現れさえすれば、いよいよ復帰がかなう日が来るのではないでしょうか」

もっとも、渡部に高須院長のような熱烈な応援団が現れるかどうか。それさえかなえば、全国放送復帰の足がかりとなる可能性も出てきた。

