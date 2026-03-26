グラマーバストさんの悩みに寄り添う人気アイテム「どんとこいブラ」に、春らしい新色“シャンパンオレンジ”が登場♡HEAVENJapanならではの補整力と快適な着け心地はそのままに、気分まで明るくしてくれる華やかなカラーが魅力です。自分らしくおしゃれを楽しみたい方にぴったりの一枚が、春のワードローブに新たなときめきをプラスしてくれます♪ グラマーバストを美しく整える設計