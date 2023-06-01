4月スタート、新しい子ども番組に大人気原宿系クリエイター集結！＜よ〜い！スターと！トビダスクール＞

子どもたちの個性・好奇心・表現する楽しさを大切にしながら、観るたびに心が輝く、視聴者参加型の不思議な学園エンターテインメント『よ〜い！スターと！トビダスクール』が、4月5日（日）にスタートする。

はるか彼方、色とりどりの星が浮かぶ宇宙空間に存在する、とある惑星。そこには、少し不思議でとびきり楽しい学園が。

入学条件はひとつ。「自分だけのピカピカを見つけたい！」その気持ちだけ。生徒たちはキュートな制服を身にまとっており、校内には不思議な生物が暮らしている。

この学園は普通の学校とはひと味もふた味も違い、ワクワクする授業ばかり。

性別も年齢も超えた多様性を重視し、自分の好き・やりたいを思いきり表現できる。子・父母・祖父母の3世代が存分に楽しめる、まさに令和の時代にドンピシャのまったく新しい子ども番組だ。

◆竹下☆ぱらだいす、しなこ、MADAMADAが一堂に集結！

番組を進行するのは、子どもたちに大人気の強力な原宿系クリエイターたち。

あぃりDX、だーご、しんぢくんから成る原宿発の3人組YouTuber・クリエイターアイドルである竹下☆ぱらだいす。

あぃりDXのプロデュースによる子どもたちのカリスマ的存在のしなこ。

同じくあぃりDXが手がけたキッズグループオーディションプロジェクトから生まれた6名によるキッズグループ・MADAMADAが一堂に集結。

彼らが子どもたちと一緒にメイク、ダンスから料理まで、魅惑の企画で盛り上げていく。

また、3月27日（金）に開業予定の複合型エンターテインメント施設「TOKYO DREAM PARK（東京ドリームパーク）」で、リアルイベントも積極的に開催。

竹下☆ぱらだいす、しなこ、MADAMADAが一丸となって歌にダンス、さまざまな企画にチャレンジと、多面的なアプローチで番組の魅力を発信していく。

自身初となる地上波番組の誕生に、

「これからの新しい出会いにワクワクしています！」（あぃりDX）

「みんなに楽しんでもらえるように、カラフルに、派手に、盛り上げていければと思います！」（だーご）

「観てくださった方が、その日一日を元気で過ごせるような番組にしたいな！」（しんぢくん）

「子どもたちにいい影響を与えられるような番組にしていきたいですね！」（しなこ）

とそれぞれ意気込む。

「この番組を通して“自己表現する楽しさ”を伝えられたらと思っています。ファッション、歌、ダンス、イラスト…なんでもいいと思いますので、自分の中のスター性を見つけるために“よ〜い！スターと！”！」とあぃりDXがアピールする、無限の可能性を秘めたキッズ・バラエティ『よ〜い！スターと！トビダスクール』に注目だ。

◆あぃりDX（竹下☆ぱらだいす）コメント（全文）

まさか、地上波でレギュラー番組を持つことができるなんて、思ってもみませんでした。ここまで応援してくださったファンの皆さんに感謝しかありません。これからの新しい出会いにワクワクしています！

私たちの強みのひとつに音楽があると思っていますので、番組を通じてオリジナルソングを作ったり、スタジオを飛び出して視聴者参加型のイベントを行ったりしていければうれしいですね！

私たちはこれまで、年齢や性別、肩書なんて関係なく、自分の好きを大事にすることを発信してきました。ですので、この番組を通して“自己表現する楽しさ”を伝えられたらと思っています。ファッション、歌、ダンス、イラスト…なんでもいいと思いますので、自分の中のスター性を見つけるために“よ〜い！スターと！”！ 子どもたちからファミリーまで、皆さんが楽しんでくれるような番組にしていければと思います！

◆だーご（竹下☆ぱらだいす）コメント（全文）

子どもたちが休みの日曜日の朝というゴールデンタイムに自分たちがレギュラー番組を持てるなんて夢みたいです！ まだ自分たちのことを知らない子どもたちもいると思いますので、みんなに楽しんでもらえるように、カラフルに、派手に、盛り上げていければと思います！

個人的に、番組でやりたいことは恋バナかな（笑）。MADAMADAのみんなと話していると、忘れかけていた真っすぐな気持ちに気付かされたりするので、そういった部分も番組に取り入れられればいいですね！

子どもたちが数十年後に思い返して、「『よ〜い！スターと！トビダスクール』って楽しい番組だったなぁ」って思ってもらえる番組になるよう、最大限頑張ります！ たくさん観てくださ〜い♪

◆しんぢくん（竹下☆ぱらだいす）コメント（全文）

全国ネットということでめちゃめちゃ緊張しています（笑）！ 地元の佐賀県でも放送されるので、両親やおばあちゃん、友だちにも観てほしいです。観てくださった方が、その日一日を元気で過ごせるような番組にしたいな！

今後は、オリジナルグッズを作ったりして、みんなに喜んでもらえたらうれしいです！ 日曜日に『よ〜い！スターと！トビダスクール』を観て、月曜日の学校や職場の話題となるような番組にしてきたいです!!

◆しなこ コメント（全文）

私自身もテレビを観て育ってきました。当時、観ていた番組を今見返しても、「あぁ、この番組からいろいろ学んだなぁ」と思うことがありますので、子どもたちにいい影響を与えられるような番組にしていきたいですね！

私はダンスが好きですので、音楽とダンスが楽しめる企画にも挑戦したいな。私の新たなチャレンジを、ファンの人たちも一緒に楽しんでほしいですし、最後まで応援してもらえるとうれしいです！