3月の運勢と、ラッキーカラー&アクション【おひつじ座・おうし座・ふたご座・かに座】｜わたしも仕事も、もっと輝く運勢ガイド
「今のわたしをもっと輝かせるヒントを。」
忙しい毎日を過ごす働くあなたに向けて、仕事や人間関係、恋愛、お金のことまで総合的に占う、運勢ガイド。
占い師の真木あかりさんが、「運気を味方につけて、自分らしく前向きに生きるためのヒント」をお届けします。
また12星座別に、イラストレーターの uca U（ユカ ユウ） さんが書き下ろしたイラストと、ラッキーカラーを取り入れたスマホ用壁紙も配布！肌身離さず持ち歩くスマホに設定して、運気も気分もあげましょう。
おひつじ座（3月21日～4月19日生まれ）
2026年3月のおひつじ座さんは・・・
「 恋愛運に春風が訪れる 」
フレッシュなシーズンながら気持ち的には停滞感が強め。
できないこと、ないものばかりに目を向けるよりも、すでにできていること、あるものに目を向けて手堅くやっていけば月末には調子が戻ってきそうです。
一方で恋愛運は絶好調。
一目惚れされたり、好意的に接してくれる人が現れたりと嬉しい展開が待ち受けています。「今は恋はいいかな」と思っている人も、人間関係に調和がもたらされるいい時期となるでしょう。
ラッキーカラーは、 ブルー 。
開運につながるアクションは、 温泉に入ること 。
10月～3月全体の運勢はこちらから ＞おひつじ座の2025年度下半期
おうし座（4月20日～5月20日生まれ）
2026年3月のおうし座さんは・・・
「 過去の縁が活きるとき 」
対人運が好調に。不思議と「過去のつながり」にスポットライトが当たる時期で、ずっとご無沙汰だった知人との再会、元同僚からの連絡など、久々のご縁から始まる話がありそうです。
恋は月初に動きがあります。ただ、1ヵ月全体でみれば何かと不器用になりがちで「守りに徹する」人が多そう。でも、むやみに焦る必要はまったくありません。4月はモテ期なので、様子見をしたい自分にもOKを出してあげましょう。
ラッキーカラーは、 ネオンカラー 。
開運につながるアクションは、 2026年度の計画を立てること 。
10月～3月全体の運勢はこちらから ＞おうし座の2025年度下半期
ふたご座（5月21日～6月21日生まれ）
2026年3月のふたご座さんは・・・
「 慎重な仕事ぶりが◎ 」
仕事運に勢いが生まれます。2月に大きく視野を広げたテーマを土台に新たなチャレンジをしたり、過去に取り組んだプロジェクトがふたたび注目を集めたりと、アクティブに行動を起こす人はとても多そう。
新たなオファーは受けて吉ですが、ハプニングが起こりやすい星回りでもあります。慣れた仕事であっても、適当に話を聞いて進めたことは仕切り直しになることも。疑問を感じたことはその場で解決するよう心がけて。
ラッキーカラーは、 モスグリーン 。
開運につながるアクションは、 職務経歴書を最新版に 。
10月～3月全体の運勢はこちらから ＞ふたご座の2025年度下半期
かに座（6月22日～7月22日生まれ）
2026年3月のかに座さんは・・・
「 継続力が成功のカギ 」
異業種への転職、関心を持っているテーマの研究など未知のことへの情熱が燃え上がってきます。過去、やりたくてもできなかった夢をここで叶えようとする人も。
新たなことをするなら20日の新月前後がベストですが、いい結果につなげるには「継続すること」が必須と思っておいて。すぐに手応えが感じられる時期ではありません。思ったほど面白くないと感じることもあるでしょう。最初はそうでも、続けているうちにちゃんとわかってきます。
ラッキーカラーは、 ダークグレー 。
開運につながるアクションは、 図書館へ行くこと 。
10月～3月全体の運勢はこちらから ＞かに座の2025年度下半期
2025年度下半期（10月～3月）の星回り
2025年春から続いていた「新しい時代の幕開け」がいったん落ち着くのが2025年秋。
「時代が変わったというけれど、本当？」「今まで通りのほうがいいんじゃないか」と感じる機会が増えそう。
誰もが自分の幸せを再確認するような心境に。
プロフィール
＜占い師＞
真木あかり
占い師。学習院大学卒業後、フリーライターなどを経て占いの道に。
モットーは「占いを使って、自分の人生を能動的に生きる」。
『「ツイてない」「もう無理」に効く占いと技術 ~不運の救急箱~』（集英社）、『真木あかりの超実践 星占い入門』（主婦の友社）、『シンプル四柱推命 最強の人生をプランニングできる』（主婦の友社）、『金運星占い』（KADOKAWA）など著書多数。
女性誌での連載、アプリ監修なども手がけ、幅広く活動中。
『シンプル四柱推命 最強の人生をプランニングできる（主婦の友社）』
『真木あかりの超実践 星占い入門（主婦の友社）』 X（旧Twitter） @makiakari Instagram @maki_akari Blog 占い師・真木あかりのブログ
＜イラストレーター＞
uca U（ユカ ユウ）
1989年生まれ、大阪府出身。
アパレルから営業職を経てweb業界へ転身後、独学でイラストレーターとして活動を始める。
現在はイラストレーター／デザイナー／webディレクターとして、広告やメインビジュアル、雑誌、様々なブランドとのコラボレーションなど幅広く活動中。