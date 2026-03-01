俳優・アーティストのんさん（32）がインスタグラムを更新、強烈インパクトのオフショットでファンを仰天させました。つながった太眉、口ひげ、あごひげを書き込んだルックスは、故志村けんさんのギャグキャラクターである「変なおじさん」にそっくりです！



【写真】気分はランウェイ？ 変なおじさん風メイクで廊下を颯爽と歩くのんさん

1月7日から放送されている日本テレビ系「こちら予備自衛英雄補？！」で、痛みや病がある人に手をかざすと近くにいた人にそれらを移す能力「痛病置換」を持つサエ/火尾紗衣役を演じているのんさん。自身のインスタグラムにて「こち予備7話のオフショット」と投稿し、極太マジックでひげや太眉、大きなほくろを描いた5枚アップしました。



変なメイクを施しながら、ポケットに両手を入れてモデル風に颯爽と歩く姿や、顎を少し上げて腕を組みながらカッコよく決めるポーズ、無邪気に笑うしぐさんにコメントでは「何故だ。美しい」「だっふんだ！？」「な、な、何だチミは」「この人、変なんです！！」「誰だよw」「唯一無二の美変顔モデル」「女優ダマシイ」「結構気にいってないかい？」などの声が寄せられました。



のんさんは、2006年に雑誌「ニコラ」でモデルとしてデビュー。2010年に映画「告白」で女優デビュー。2013年のNHK連続テレビ小説「あまちゃん」でヒロインを務め、大ブレイク。2016年公開の映画「この世界の片隅に」で主人公・すずの声優を担当し、高い評価を受けました。俳優、音楽、映画製作、アートなど幅広いジャンルで活躍しています。