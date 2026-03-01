日本テレビ系「news zero」に出演

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）が見事に金メダルを獲得。帰国後は連日テレビに引っ張りだこの2人だが、日本テレビ系の報道番組「news zero」への出演時に、三浦が明かした一言に笑いが広がっている。

注目を浴びたのは、2月26日に放送された「news zero」での一コマ。番組向けに子どもから寄せられたリフトに関する質問の中で、三浦は「最初から人の上でリフトをしている感覚ではなくて、本当にあの……言ったらあれですけど、棚に乗っているような感じ」と、木原の安定感を表現した。

この一言に、スタジオは爆笑。木原も「滑る棚か。高級な棚になれるように日々努力してきました」「最高の褒め言葉です」とジョークを交えながら頬を緩ませたやり取りはネット上で話題を呼び、X上には「考えもしなかった返答」「表現が秀逸すぎるわ」「滑る棚www」「夫婦漫才」「滑る棚って表現センス良すぎる」といった声が並んでいた。

りくりゅうは3月の世界選手権の代表にも入っていたが、27日に日本スケート連盟から出場辞退が発表された。



（THE ANSWER編集部）