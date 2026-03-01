キャラグミをつなげていろんな形をつくれる「つながる謎のグミ!? グミリンズ」新登場
バンダイは、「つながる謎のグミ!? グミリンズ」(162円)を3月16日より、全国量販店の菓子売り場等にて販売する。
「つながる謎のグミ!? グミリンズ」は、グミをつなげたり、形をつくったりして遊べる、遊びとお菓子がひとつになった商品。グミの形は全6種。それぞれに個性豊かなキャラクターが設定されている。
足でつながる『アシシ』、目でつながる『ミルル』、触角でつながる『ケンガイ』の3種に加え、つながる力をブーストさせるスペシャルなグミとして、『フンバリ』『ニコタマ』『タベベ』の3種の“ブーストグミリンズ”が登場。長くつなげたり、合体させたり、輪っかにしたりと、遊び方は自由自在。合体させたグミを食べると、グレープ味・マスカット味・コーラ味の全3種の味わいが口いっぱいに広がる。
(C)BANDAI
