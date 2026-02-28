◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ（イースト）▽第４節 浦和２―３鹿島（２８日・埼玉スタジアム）

鹿島は０―２の展開から３得点を決め、鮮やかな逆転勝ちで浦和を３―２で下した。

＊ ＊ ＊

鹿島がまたしてもクラブの“伝統芸”のセットプレーでスコアを動かした。

０―２の前半４５分にＦＷレオセアラがＰＫで１点を返すと、後半１０分のＦＷ鈴木優磨の豪快ヘッドはＭＦ樋口雄太の鋭い右ＣＫから。後半４５分にはＭＦ柴崎岳のピンポイントＣＫをＦＷチャヴリッチが沈め、勝ち越しに成功した。

クラブの“伝統芸”とも言えるセットプレーが、今季は猛威を振るっている。

第１節ＦＣ東京戦（１△１、ＰＫ戦負け）ではＤＦキムテヒョンがＣＫの流れからチームの初ゴールを奪った。第２節横浜ＦＭ戦（１〇０）は流れの中からの決勝点だったが、第３節柏戦（２〇０）ではＦＫをファーサイドで鈴木が折り返し、レオセアラが右足ボレーで流し込んだものと、ＣＫでのＤＦ植田直通のヘディング弾で２ゴールを奪った。

今季７ゴールのうち５ゴールをＣＫとＦＫから奪っており、いずれも得点者が異なる（キム、レオセアラ、植田、鈴木、チャヴリッチ）。得点の形もニア（植田）、ＧＫ前（チャヴリッチ）、ファー（鈴木）、ファーサイド折り返し（レオセアラ）、こぼれ球（キム）と実に多彩だ。

ここに昨季ヘディングで４ゴールを決めたＭＦ知念慶も控えているのだから、この先の対戦相手のスカウティング担当が頭を抱えているに違いない。３連勝で首位に浮上した鹿島に制空権を渡す気はさらさらない。（岡島 智哉）