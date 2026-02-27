当初は筋肉系のトラブルと伝えられていた

ドイツ1部バイエルン・ミュンヘンに所属する日本代表DF伊藤洋輝が、肉離れと診断されたようだ。

現地時間2月27日、クラブ専門サイト「FCBINSIDE」が「現在では大腿部の肉離れと診断が確定している」と伝えた。

伊藤は26日のトレーニング中に負傷したことが現地で報じられた。同メディアは「当初は筋肉系のトラブルとだけ言われていた」と前置きしたうえで、診断の結果、「現在では大腿部の肉離れと診断が確定している」と言及した。宿敵ドルトムントとの大一番を前に「土曜日に行われるリーグ戦への出場は危ぶまれる」と、欠場の可能性が極めて高いことを伝えた。

伊藤は昨年11月に右足中足骨骨折などの怪我から約8か月ぶりに復帰。その後もバイエルンで継続的に出場機会を得てきた。3月の日本代表の英国遠征での代表復帰が期待されていたが、負傷が事実ならば、代表参加は厳しい状況になる。

日本代表では昨年末にフランス1部モナコに所属するMF南野拓実は左膝前十字靱帯断裂で離脱。今年に入り、スペイン1部レアル・ソシエダのMF久保建英が左ハムストリングの肉離れ、イングランド・プレミアリーグのMF遠藤航も左足首を痛めるなど、負傷者が相次いでいる。（FOOTBALL ZONE編集部）