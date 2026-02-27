中学生が迷惑行為を繰り返したとして、福岡市内のマクドナルドが中学校2校の出入りを禁止している。2025年から「生徒のみでの出入りを禁止」などと告知した貼り紙を店に掲げる。



どのような迷惑行為があったのか、生徒に指導は行われたのか。マクドナルドや福岡市教育委員会に聞いた。



貼り紙には「中学生による店内での迷惑行為に対し 昨年のオープン以来、長期にわたり注意を重ねて参りましたが、改善されない状況です」「その為、不本意ながら以下の対応を取る事になりました」と経緯を説明し、赤字で中学校2校の校名を挙げ、「生徒のみでの出入りを禁止させて頂きます」「駐車場に集まるのも危険ですのでおやめ下さい」「入店される中学生と思われる生徒さんにはお声を掛けさせて頂きますがご了承ください」などとつづっている。



福岡市教育委員会に話を聞いた。



ー出禁はいつから。



「学校側が出禁を把握して教育委員会に報告があったのは2025年10月です」



ーどのような迷惑行為だったのか。



「ある中学校では『店内で騒ぐ行為をしている』と店側から連絡があり、特定した生徒に対して指導、注意喚起を行いました。保護者にも連絡しています」



「もう一つの中学校では（迷惑行為をした生徒を）確認できなかったので、全生徒に対して公共の場での過ごし方やマナーについて注意喚起を行っています」



日本マクドナルドに対しても、同様の問い合わせを行ったところ、同社広報部は以下のように回答した。



「マクドナルドでは、常に地域のお客様に快適でおいしくお食事をお楽しみいただくため、店舗体験の向上を目指しております。当該店舗においては、かねてより学校様とも協議を重ね、止むを得ずこのような対応を取らせていただいております。お客様にはご理解をいただけますようお願い申し上げます」



マクドナルドでは2023年にも神奈川県相模原市の店舗で「他のお客様へのご迷惑、店頭スタッフの身に危険を感じることがございます」として地元の中学校を名指しし、出入り禁止の貼り紙を出したことが話題となった。