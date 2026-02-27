いよいよ迫ってきた卒園式・入学式を前に、「そろそろなにを着るか決めないと…」と頭を悩ませていた40代編集部員。とはいえ、せっかく新調するなら、式当日だけで終わらず、仕事や休日にも活躍する1着を選びたいもの。そこで訪れたのがプラステの試着会。今回、パンツのセットアップを軸に、卒入学式からデイリーまでの着まわしにチャレンジしました。編集部員が選んだ「買いの1着」は？

40代ワーママ、「卒入学式の服どうする」問題

子どもがいると、卒入学式は数年おきに必ず訪れるイベント。手もちの服で乗りきろうとすると、サイズ感や今の自分の気分と微妙にズレていたり、「写真に残る」と思うと急に不安になったりしてしまいがち。

一方で、式のためだけに着る服を買うのも、正直もったいないという気持ちも。

理想は、仕事や学校行事、ちょっとしたお出かけにも違和感なく使えて、体型の変化にも寄り添ってくれる「卒入学式服」。40代の今こそ、“一寸の妥協もない1着”を選びたいと感じていました。

●選んだのは「ジャケパン」。その理由は？

そんな私が選んだのが、「トリアセブレンドカラーレスジャケット」（1万9000円）と「トリアセブレンド2タックワイドパンツ」（1万5000円）のセットアップ。

選んだ理由は以下の4つでした。

・上下セパレートでも着られるので、卒入学式だけでなく、普段使いもしやすそう

・シルエットがきれいで、体型カバー効果も抜群

・洗濯機で洗えて、シワになりにくいイージーケア機能つきで、お手入れがラク

・オールシーズン使える

こちらのセットアップは、黒・ネイビー・グレージュ・ベージュの4色展開で、私が試着したのはグレージュ。今年からの新色だそう。これがまた絶妙に落ち着いた雰囲気で、上品さもあり、中の合わせ方次第でいろいろなシーンで使えそう！ とイメージできたのも決め手になりました。

卒業式＆入学式で着まわしてみた

まずは、直近の課題「卒入学式」を想定して、このセットアップを着まわしてみることに。

●卒業式はネイビーのブラウスでシックにまとめて

インナーには透け感のあるボウタイブラウスを合わせ、卒業式の厳かな雰囲気にもなじむ落ち着いたトーンに。ブラウスは上品な透け感と、ボウタイの華やかさがすてき。

また、パンツのシルエットがとてもきれいで、2本のタックとセンタープレス効果で縦ラインが強調されるせいか、スタイルがよく見える気がします。ウエスト位置も高めで、脚長効果も抜群！

身長156cmの私の場合、5cmヒールを履いて着用して丈が少し長かったので、お直しをしてもきれいに着られるかもしれません。

＜着用アイテム＞

・ジャケット：トリアセブレンドカラーレスジャケット￥19000

・ブラウス：シアーボウタイブラウス￥8990

・パンツ：トリアセブレンド2タックワイドパンツ￥15000

・ブローチ：パールストーンブローチ￥2990

・バッグ（※参考商品）

・靴（※参考商品）

●入学式は白のブラウスと合わせて明るい印象に

入学式では、インナーを白のフリルブラウスにチェンジ。

同じセットアップでも、顔まわりがパッと華やぎ、柔らかい雰囲気に一気に変わりました。ブローチも卒業式コーデと同じものをつけていますが、つける位置を変えると、ジャケットがまた新鮮な印象に！

＜着用アイテム＞

・ジャケット：トリアセブレンドカラーレスジャケット￥19000

・ブラウス：タイプライターフリルブラウス￥9990

・パンツ：トリアセブレンド2タックワイドパンツ￥15000

・ブローチ：パールストーンブローチ￥2990

・バッグ（※参考商品）

・靴（※参考商品）

仕事や休日シーンでの着まわしも

式が終わったあと、いちばん気になるのは「本当に普段使いできる？」という点。仕事や休日のお出かけの場面でも着られそうかも、検証してみました。

●シンプルなトップス合わせでTHE・オフィスカジュアルに

まずは、仕事の日のコーディネイト。きちんと感が必要な打ち合わせなどで、あると重宝するのがジャケット。ノーカラーだと堅くなりすぎず着やすいです。

パンツはセンタープレス入りで、座り仕事が続いてもシルエットが崩れにくいのもありがたいところ。

＜着用アイテム＞

・ジャケット：トリアセブレンドカラーレスジャケット￥19000

・ニット：ラメリブボートネックセーター￥7990

・パンツ：写真3枚目と同じ

・ベルト：（※参考商品）

・バッグ：フェイクレザーパイピングトートバッグ￥8990

・靴（※参考商品）

●休日はきれい色シャツと合わせて春コーデに！

休日はジャケットを脱いで、春らしいブルーのシアーシャツとパンツを合わせたシンプルコーデに。

ヒップ部分が隠れるビッグシルエットのシャツとワイドパンツの組み合わせで、一気にリラックス感がアップ。子どもの用事やちょっとした外出にも気負わず着られそうです。

式のためだけの服ではなく、その後の毎日にちゃんと寄り添ってくれる服。

卒入学式をきっかけに、「これから先も着たいと思えるかどうか」で選ぶのは、忙しい40代にとって、かしこい選択なのかもしれません。どうせ買うなら、式が終わったあとも活躍してくれる服を。そんな視点で服選びをするのもいいな、と感じた試着体験でした。

＜着用アイテム＞

・シャツ：シアーメタルボタンシャツ￥8990

・パンツ：トリアセブレンド2タックワイドパンツ￥15000

・バッグ：トライアングルミニバッグ￥7990

・靴（※参考商品）

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください