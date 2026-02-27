【1位〜6位】2月28日(土)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡

12星座占いを毎日更新中！今日の運勢やアドバイス、ラッキーアイテムをチェックして、1日をハッピーに過ごしちゃおう♡

【1位】双子座 総合運：★★★★★

今後、もっともっと幸せに生きるための道が拓けていきそうな最高の日！そのきっかけは、ふとした気づきや発見かも。まずは、誰にも邪魔されずひとりで過ごす時間を作ってみると〇。午前中のうちがベスト。5分でもかまいません。



恋愛運

人気アップの恋愛運です。さらに、あなたも積極的に大胆に動くことで、ロマンチックな時間が待っていそう！運気を生かすポイントは、品のよさ。特に食べているときのマナーと歩き方に気をつけるといいでしょう。



金運

今日は金運最高潮！特に、人に対してしっかりと敬意を払ったり、目上をきちんと立てたりしていると、誰かからお金をかけてもらえる可能性が。価値ある物を譲り受けたり、資金が必要なことに協力してもらえたりするでしょう。



ラッキーアイテム：手帳



ラッキーカラー：オリーブグリーン 恋愛運人気アップの恋愛運です。さらに、あなたも積極的に大胆に動くことで、ロマンチックな時間が待っていそう！運気を生かすポイントは、品のよさ。特に食べているときのマナーと歩き方に気をつけるといいでしょう。金運今日は金運最高潮！特に、人に対してしっかりと敬意を払ったり、目上をきちんと立てたりしていると、誰かからお金をかけてもらえる可能性が。価値ある物を譲り受けたり、資金が必要なことに協力してもらえたりするでしょう。ラッキーアイテム：手帳ラッキーカラー：オリーブグリーン

【2位】蠍座 総合運：★★★★★

もともと持っている魅力が、自分で思っている何倍も輝く日です。以前からよく褒められる部分には、自信を持って◎。そして、その部分をどんどん前面に出していきましょう。また、人を褒めるのも運気をさらにアップさせる秘訣。



恋愛運

恋でモヤモヤすることがあったら、友達や親しい同僚に話してみて。今日は、自分では気づかなかったことを教えてもらえるでしょう！心から納得できなくても、試しに言われたことを取り入れてみると、恋が順調に進みやすくなります。



金運

今ではなく、将来お金とよりよい関係を築くにはどうすべきか、それを考えてみると、稼ぎ方についても使い方についても的確な判断ができる運気です。気づいたことや計画を手書きで書き出してみるのがオススメ。



ラッキーアイテム：活動量計



ラッキーカラー：ターコイズブルー

【3位】蟹座 総合運：★★★★★

周りの目を気にしたり、気を張ったりせず、楽な気持ちで過ごすことができる運気。人から可愛がってもらえる日でもあるので、誰かにお願いしたいことがあったら素直に話してみて。反対に、相手のためにできることも提案すると◎。



恋愛運

会話やしぐさで、あなたがもともと持っている魅力が輝く日です！思ったことは、素直に言葉にしてOK。相手と違う考えでも、遠慮せずに言ってみたほうが、印象がよくなります。また「魅力的だな」と思うしぐさは、積極的に試してみて。



金運

大きな動きはなく、落ち着いてお金を使うことができる運気です。思いがけない出費もなさそう。普段から使っている財布やカード類などをキレイにしたり、整理整頓したりして、自分の中でお金に対する感謝を確かめると〇。



ラッキーアイテム：リップクリーム



ラッキーカラー：トマトレッド

【4位】天秤座 総合運：★★★★☆

行き詰まっていたことも、今日はスムーズに前に進んでいきそう！途中で諦めないでください。そして、周りの意見を参考にしつつも、自分のやり方を曲げないというバランスが、運気を生かすポイントです。



恋愛運

追い風に押されてどんどん前進していける恋愛運です！望んでいた関係へと進めたり、ときめく出会いに恵まれたりしそう。恋の相手に連絡をするとき、もっともらしい理由をつけるのはNG。「声を聞きたかった」などと素直になるのが一番。



金運

今後、お金とのつながりがさらに強くなるための人間関係が広がる可能性があります。目上の人や気を使う相手からどこかに誘われたら、迷わずいい返事を。誰に対しても、決して尊大な態度を取らないことが運気を生かすコツ。



ラッキーアイテム：ナチュラルフード



ラッキーカラー：チャコールグレイ

【5位】魚座 総合運：★★★☆☆

いつもとは違う何かを求めたくなる日。ちょっと贅沢な料理や珍しい食材など、食事で非日常を感じることができると、1日の充実感がグンとアップします。ただし、奇抜な髪型や洋服へのイメチェンは、後悔する可能性があるため避けて。



恋愛運

いつもとは違うデート、これまでとは違うタイプの人…そんなふうに、恋愛にちょっと刺激がほしくなる日です。恋の相手がいるのなら、自分だけでなく、相手も楽しいことをすると◎。出会いの場合は、急いで進展させないのがポイント。



金運

後から収入を生み出すことに、今日のうちにお金をかけておく、これができるとお金との縁をグンと強くできる運気の日です。得意なことについて専門知識を身につけたり、スキルアップにお金をかけたりするといいでしょう。



ラッキーアイテム：ビーズ小物



ラッキーカラー：コーラルピンク