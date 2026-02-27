2026年2月26日、ペリカン石鹸のバストケアブランド「おっぱい想い」から、薬用タイプの新作ボディローションがオンライン先行発売されました。

3月1日からは全国のロフトとPLAZAで先行販売が始まり、4月1日からはドラッグストアなどで順次一般販売に入るスケジュールです。

石鹸で洗うケアの次に使う保湿ステップが加わり、シリーズでのバストケアを組み立てやすくなりました！

ペリカン石鹸「おっぱい想いの美白ボディローション」

商品名：おっぱい想いの美白ボディローション（医薬部外品）販売名：薬用OPWボディローションL容量：250mL価格：1,980円（税込）オンライン先行発売日：2026年2月26日（木）店頭先行発売日：2026年3月1日（日）一般発売日：2026年4月1日（水）

ペリカン石鹸は1947年創業のメーカーで、パーツケア石けんを含む多彩な洗浄アイテムを展開しています。

「おっぱい想い」は2021年に石鹸から始まったバストケアブランドで、2026年に保湿ケアを担うローションがシリーズへ追加されました。

美白はメラニンの生成を抑えてしみ・そばかすを防ぐ考え方で、今回の新作はその薬用ケアをバスト周辺に取り入れられる設計です。

シリーズ使いを前提にした新作ポジション

シリーズ既存品：おっぱい想いの石鹸 748円（税込）展開予定：ロフト コスメフェスティバル 2026SS（2026年3月3日より）

販売チャネル：ロフト、PLAZA、各オンラインストア（いずれも一部店舗除外）。

画像では石鹸とローションを並べた構成になっており、洗浄と保湿を1セットで完了させる流れが直感的に伝わります。

黒ずみやザラつきを洗う工程の後に保湿を重ねることで、乾燥しやすい部位のコンディションを整えやすい設計です。

シリーズでのバストケアを毎日続けやすい導線です。

美白有効成分と保湿成分の処方設計

有効成分：トラネキサム酸有効成分：グリチルリチン酸ジカリウム保湿成分：リン酸L-アスコルビルマグネシウム（ビタミンC誘導体）保湿成分：グルタチオン

成分訴求ビジュアルではトラネキサム酸を中心に、グルタチオンとビタミンC系保湿成分を組み合わせた構成が示されています。

メラニン由来のくすみ対策と乾燥対策を同時に進められるため、デコルテからバスト周辺までの印象ケアと相性が良い処方です。

肌荒れを防ぐ有効成分も入っており、毎日使う前提のバランスを意識した内容になっています。

ハリ感とツヤ感を支える整肌アプローチ

整肌成分：ダイズエキス（イソフラボン）整肌成分：アルニカエキス（アデプルン）メーキャップ効果成分：ベンガラ・酸化チタン・マイカ

ハリ不足に向けた整肌成分として、ダイズエキスとアルニカエキスを組み合わせた設計が採用されています。

さらにミネラルパウダー由来のメーキャップ効果で、塗布直後のツヤ感や立体感を出しやすい点もこの商品の特徴です。

ケアと見た目演出を同時に進められるため、首元が開く服を着る日の前にも使いやすい処方です☆

毎日使いやすいテクスチャーと使用サイクル

使用目安：毎日2プッシュ（バストのみ使用時）継続目安：約4か月セルフチェック推奨頻度：月1回

特典：会員登録後の購入でサージカルステンレス製サービスチェーンを付属。

手のひらに出した質感が分かる画像では、やわらかいとろみがありながらポンプで量を管理しやすい実用性が伝わります。

毎日2プッシュで約4か月使える容量設計なので、習慣化しやすいコスト感に収まっている点も魅力です。

ボトル側面には胸のセルフチェック方法が記載されており、保湿の時間を健康管理のきっかけへつなげる構成になっています。

セルフチェック習慣の後押しを設計済み。

バストケアは洗う・うるおす・確認するの3段階を続けるほど、実感と安心感の両方が積み上がります。

「おっぱい想いの美白ボディローション」は、薬用処方と毎日使える容量を両立し、シリーズ運用しやすい1本に仕上がっています。

【毎日の保湿で透明感とハリ感を狙う新習慣！

ペリカン石鹸おっぱい想い「おっぱい想いの美白ボディローション」】の紹介でした。

