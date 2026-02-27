スヌーピーのきょうだいオラフ“単独初コラボ”がAfternoon Teaから！かわいすぎるぬいぐるみなど注目の新作アイテムが登場
スヌーピーのきょうだいの中でも、近年じわじわと人気が急上昇しているオラフ。ぽてっとした体形にとぼけた表情、そしてクッキーが大好きというなんとも憎めないキャラクターに、いまSNSを中心にファンが増え続けている。
【写真】オラフのコラボグッズはこちら
そんなオラフが、ライフスタイルブランド「Afternoon Tea LIVING(アフタヌーンティー・リビング)」と“単独で初めて”コラボレーション！「PEANUTS OLAF SPRING」をテーマにした限定コレクションが、2026年3月4日(水)からアフタヌーンティー・リビング店舗および公式オンラインストアで発売される(※オンラインストアは同日12時から)。
■クッキー片手に夢見顔。コラボ限定ぬいぐるみがかわいすぎる
今回のコレクションで真っ先に注目したいのが「ぬいぐるみ」(3850円)。大好きなチョコチップクッキーを両手で抱えて幸せそうにほおばるオラフの姿が、もう見ているだけで癒やされる。
■毎日のティータイムが特別に。美濃焼マグカップ＆ティースプーン
クッキーの山の上に寝そべったオラフがなんともチャーミングな「マグカップ」(1980円)は、美濃焼のあたたかみのある質感が魅力。マグに合わせたい「ティースプーン」(990円)には、持ち手の先にちょこんとオラフが描かれていて、紅茶やコーヒーをかき混ぜるたびにほっこり。セットで使えば、おうちカフェ時間がぐっと特別になる。
■花束を抱えたオラフが食卓を彩る。春デザインのプレート＆豆皿
カラフルな花束と「I♡Cookies」の風船を持ったオラフが描かれた「プレート」(2420円)は、春の食卓にぴったりの華やかさ。おやつを盛り付けるだけで、テーブルの上がぱっと明るくなる。クッキーをほおばるオラフがデザインされた「豆皿」(880円)は、アクセサリートレイとしても使えるサイズ感。
■「I♡OLAF」刺しゅうがキュート！ギフトにもうれしいミニタオル
ジャカード織りにオラフのアップリケがアクセントになった「ミニタオル」(各990円)は、ブルーとベージュの優しい配色が春らしい。990円という手に取りやすい価格帯なので、お友だちへのプチギフトにもおすすめ。
■毎日連れ歩きたい！ぬいぐるみケース付きショッピングバッグ
今回のコレクションでとくに実用度が高いのが「ぬいぐるみケース付きショッピングバッグ」(2970円)。クッキーを抱えたオラフのぬいぐるみがそのままバッグのケースになっていて、カラビナ付きでバッグに取り付けられる。
今回のコレクションは、豆皿880円からぬいぐるみ3850円まで、全アイテムが手に取りやすい価格帯に収まっているのもうれしいポイント。感謝の気持ちが行き交う春の季節に、ちょっとしたプチギフトとして贈るのにもぴったりだ。
なお、公式オンラインストアでは新規会員登録キャンペーンを実施中。登録するだけで今すぐ使える500円分のクーポンがもらえる。880円の豆皿なら実質380円で手に入る計算だ。気になっていた人は、この機会にぜひ。
※クーポンの使用期限は2026年8月31日(月)12時59分まで(期間中一人1回限り)
※公式オンラインストアのみ利用可。店舗では利用不可
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
【写真】オラフのコラボグッズはこちら
そんなオラフが、ライフスタイルブランド「Afternoon Tea LIVING(アフタヌーンティー・リビング)」と“単独で初めて”コラボレーション！「PEANUTS OLAF SPRING」をテーマにした限定コレクションが、2026年3月4日(水)からアフタヌーンティー・リビング店舗および公式オンラインストアで発売される(※オンラインストアは同日12時から)。
今回のコレクションで真っ先に注目したいのが「ぬいぐるみ」(3850円)。大好きなチョコチップクッキーを両手で抱えて幸せそうにほおばるオラフの姿が、もう見ているだけで癒やされる。
■毎日のティータイムが特別に。美濃焼マグカップ＆ティースプーン
クッキーの山の上に寝そべったオラフがなんともチャーミングな「マグカップ」(1980円)は、美濃焼のあたたかみのある質感が魅力。マグに合わせたい「ティースプーン」(990円)には、持ち手の先にちょこんとオラフが描かれていて、紅茶やコーヒーをかき混ぜるたびにほっこり。セットで使えば、おうちカフェ時間がぐっと特別になる。
■花束を抱えたオラフが食卓を彩る。春デザインのプレート＆豆皿
カラフルな花束と「I♡Cookies」の風船を持ったオラフが描かれた「プレート」(2420円)は、春の食卓にぴったりの華やかさ。おやつを盛り付けるだけで、テーブルの上がぱっと明るくなる。クッキーをほおばるオラフがデザインされた「豆皿」(880円)は、アクセサリートレイとしても使えるサイズ感。
■「I♡OLAF」刺しゅうがキュート！ギフトにもうれしいミニタオル
ジャカード織りにオラフのアップリケがアクセントになった「ミニタオル」(各990円)は、ブルーとベージュの優しい配色が春らしい。990円という手に取りやすい価格帯なので、お友だちへのプチギフトにもおすすめ。
■毎日連れ歩きたい！ぬいぐるみケース付きショッピングバッグ
今回のコレクションでとくに実用度が高いのが「ぬいぐるみケース付きショッピングバッグ」(2970円)。クッキーを抱えたオラフのぬいぐるみがそのままバッグのケースになっていて、カラビナ付きでバッグに取り付けられる。
今回のコレクションは、豆皿880円からぬいぐるみ3850円まで、全アイテムが手に取りやすい価格帯に収まっているのもうれしいポイント。感謝の気持ちが行き交う春の季節に、ちょっとしたプチギフトとして贈るのにもぴったりだ。
なお、公式オンラインストアでは新規会員登録キャンペーンを実施中。登録するだけで今すぐ使える500円分のクーポンがもらえる。880円の豆皿なら実質380円で手に入る計算だ。気になっていた人は、この機会にぜひ。
※クーポンの使用期限は2026年8月31日(月)12時59分まで(期間中一人1回限り)
※公式オンラインストアのみ利用可。店舗では利用不可
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC