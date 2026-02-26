コメダ珈琲店とおかげ庵で、ポケモンコラボキャンペーンが2026年春にスタートします。

今回はメニューを第1弾と第2弾に分けた構成で、前半と後半で違うポケモンの世界観を楽しめる展開です。

フード、ノベルティ、店舗装飾まで一体で組まれているので、食事時間そのものがイベント体験になります。

コメダ珈琲店「ポケモンといっしょだモン♪」キャンペーン

開始日：2026年3月5日（木）実施期間：2026年3月5日（木）〜2026年5月13日（水）予定販売店舗：全国のコメダ珈琲店・おかげ庵（一部店舗を除く）特別装飾店舗実施期間：2026年3月5日（木）〜2026年5月13日（水）

コメダ珈琲店は、全国でフルサービス型喫茶店を展開するカフェブランドです。

『ぽこ あ ポケモン』は、ニンゲンのすがたにへんしんしたメタモンがポケモンたちと街をつくるスローライフ・サンドボックスゲームです。

今回のキャンペーンは、その作品世界の空気感をフードと空間演出に落とし込み、くつろぎ時間にポケモン要素を重ねた企画です。

第1弾・第2弾のメニュー展開

第1弾期間：2026年3月5日（木）〜2026年4月8日（水）予定第2弾期間：2026年4月9日（木）〜2026年5月13日（水）予定コメダ珈琲店 シロノワール価格：1,280円〜1,340円（税込）／ミニ1,080円〜1,140円（税込）おかげ庵 シロノワール価格：1,300円〜1,340円（税込）／ミニ1,100円〜1,140円（税込）

第1弾はメタモンを主役にしたシロノワールや明太エビカツパンなどが並び、色味と食感の遊びが前面に出たラインナップです。

第2弾はカイリュー、フシギダネ、ヒトカゲ、ゼニガメ、フワンテ、マクノシタまで登場し、メニューごとにキャラクター性をはっきり分けた構成です。

対象メニューを注文すると、期間ごとにデザインが異なる豆菓子風チャームがランダムで1点付く仕様になっています。

おかげ庵「マクノシタのすき焼き風きしめん」

販売期間：2026年4月9日（木）〜2026年5月13日（水）予定価格：1,400円〜1,480円（税込）提供店舗：おかげ庵

焼き物のどんぶりに、幅広のきしめん、甘辛い牛肉、半熟たまご、ねぎ、青菜を重ねた和風の一杯です。

つるっとした麺にとろみのある卵黄と割り下の旨みが絡み、塩味と甘みのバランスが後半まで崩れにくい味設計です。

マクノシタのピックが立つ見た目なので、食事メニューでもポケモンコラボらしさをしっかり感じられます。

コメダ珈琲店のミニダルマグラス風小物入れは、2026年3月5日（木）から2,000円（税込）で販売されます。

公式X連動企画は第1弾が3月5日8:00〜3月12日23:59、第2弾が4月9日8:00〜4月16日23:59の日程で実施されます。

特別装飾は全国8店舗で展開され、東札幌5条店、駒沢公園店、ららぽーと豊洲店、シャポー市川店、横浜ランドマークプラザ店、葵店、新大阪店、沖縄糸満店が対象です。

喫茶店メニューにポケモンの物語性を重ねると、いつもの食事時間がイベントに変わる感覚をつくりやすくなります。

前半と後半で主役が入れ替わる構成なので、時期を変えて訪れる楽しみも残るキャンペーンです☆

【ポケモンメニューで春の喫茶時間がもっと楽しい！

コメダ珈琲店「ポケモンといっしょだモン♪キャンペーン」】の紹介でした。

