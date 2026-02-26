◆米大リーグオープン戦 ダイヤモンドバックス―ドジャース（２５日・米アリゾナ州スコッツデール＝ソルトリバーフィールド）

ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が２５日（日本時間２６日）、キャンプ敵地のダイヤモンドバックス戦で今季初登板。予定の２イニングを投げ切ることはできず、１回１／３を３安打２四球３奪三振で３失点だった。防御率２０・２５となった。この日最速は９８・６マイル（約１５８・７キロ）を計測した。

初回。ＷＢＣドミニカ共和国代表の１番ペルドモに９６・５マイル（約１５５・３キロ）直球を右前打とされると、２番タワは四球で歩かせ、１死一、二塁からＷＢＣプエルトリコ代表の４番アレナドにはスプリットを捉えられ、左翼線への適時二塁打を許した。先取点を献上し、なおも１死二、三塁。５番バルガスには高めの９５・５マイル（約１５３・７キロ）直球を痛打され、右翼線への２点二塁打とされた。その後は連続三振でピンチをしのいだが、いきなり３失点と苦しい立ち上がりとなった。

味方が２点を返した直後の２回。先頭のジョーンズは習得に取り組んでいる新球カットボールで空振り三振に仕留めたが、続くガルシアを四球で歩かせて１死一塁となった時点で球数３６球となり、交代を告げられた。３６球のうちストライク１７球、ボール１９球と制球が不安定だった。

朗希は１９日（同２０日）に今キャンプ２度目のライブＢＰ（実戦形式の練習）に登板。フリーマンら主力を含めた計６人と対戦し、２８球で安打性なしと好投していた。その際は最速９９マイル（約１５９キロ）で２三振も奪うなど順調な仕上がりぶりを見せていた。

ＷＢＣには出場せず、ドジャースでの調整に専念する朗希は今季、先発再転向で開幕ローテを目指している。メジャー１年目の昨季はレギュラーシーズンでは５月から右肩痛で長期離脱したことから１０試合（８先発）で１勝１敗、防御率４・４６にとどまったが、シーズン終盤のリハビリの過程で一時的な救援転向を決断。ポストシーズンでは不振のリリーフ陣を救い、主にクローザーとして９試合で２ホールド３セーブ、防御率０・８４と球団史上初のワールドシリーズ連覇に貢献していた。